Les astronomes identifient la nature de mystérieux signaux radio dans l'espace

Une équipe internationale d'astronomes est sur le point de résoudre le mystère des transitoires radio à longue période, l'un des phénomènes cosmiques les plus inhabituels de ces dernières années. Ces sources radio rares produisent des éclairs à des intervalles précis allant de quelques minutes à plusieurs heures. Depuis la découverte du premier objet de ce type en 2022, les scientifiques n'ont réussi à identifier qu'une dizaine de sources similaires. Ixbt.com rapporte .

Une nouvelle étude publiée dans Nature Astronomy se concentre sur l'un des représentants les plus célèbres de cette classe, l'objet ASKAP J1745. Découvert grâce au radiotélescope australien Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), cet objet a été étudié en combinant simultanément des données radio et rayons X. Cette approche a permis aux chercheurs de dresser un tableau complet des processus en cours.

Les résultats indiquent qu'ASKAP J1745 est très probablement une étoile variable cataclysmique, un système binaire compact contenant une naine blanche. La naine blanche accrète de la matière de son étoile compagne. La chute de cette matière libère de l'énergie sous forme de rayonnement X. Les signaux radio sont générés par l'interaction de particules chargées avec de puissants champs magnétiques au sein du système.

Les chercheurs notent que les champs magnétiques de telles étoiles peuvent être des milliers de fois plus puissants que ceux d'un appareil IRM. Cette condition, combinée à un flux constant de matière entre les composants binaires, crée l'environnement propice aux éclairs radio périodiques inhabituels. ASKAP J1745 est le premier objet de ce type à être identifié de manière fiable non seulement par signaux radio, mais aussi dans les bandes optique et rayons X.

Les scientifiques comparent ASKAP J1745 à la pierre de Rosette, qui a aidé à déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens antiques. Si cette analogie se confirme, l'étude approfondie de cet objet pourrait être la clé pour comprendre toute une nouvelle classe de phénomènes cosmiques découverts il y a seulement quelques années.