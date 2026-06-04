L’outil Grok Build d’Elon Musk crée un jeu de course avec une seule requête

L’utilisateur de réseaux sociaux @testerlabor a demandé à la plateforme Grok Build de créer un jeu de course navigateur de style cyberpunk. L’IA a écrit le code de manière autonome et a utilisé Grok Imagine pour générer des voitures, des pistes, des menus et d’autres éléments visuels. Ixbt.com rapporte cette information. rapporte .

Le prototype fini s’est lancé directement dans le navigateur sans modification supplémentaire. Le jeu comprend plusieurs pistes comme Neon Circuit et Midnight Canyon, une sélection de voitures, des boosters et une physique arcade. La vidéo de démonstration montre le cycle complet, du menu principal aux courses avec collisions.

Ce projet illustre comment Grok combine la génération de code et la création d’images en un seul processus. Elon Musk a lui-même partagé la publication. Le milliardaire a souligné que Grok Build s’améliore chaque jour et que l’équipe travaille sept jours sur sept.

Elon Musk avait précédemment promis que Grok serait capable de créer des jeux vidéo complets d’ici 2026. Il a également confirmé que le modèle Grok 5 utiliserait la plateforme propriétaire de SpaceX écrite en C.

Rappelons que SpaceX AI a récemment annoncé le lancement de la version bêta de Grok Build, un outil agentique innovant doté d’une interface en ligne de commande.