Realme dévoile un smartphone fin avec batterie de 8000 mAh

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Realme dévoile un smartphone fin avec batterie de 8000 mAh

Realme a annoncé la date de lancement officielle de son nouveau modèle P4R 5G de la série P. La première de l'appareil est prévue pour le 10 juin. La caractéristique principale du nouveau smartphone est son immense batterie de 8 000 mAh. Ixbt.com rapporte .

Selon l'entreprise, le smartphone peut fonctionner jusqu'à trois jours sur une seule charge. L'appareil prend en charge la technologie de charge rapide 45 W. Il dispose également de fonctions de charge bypass, de charge inversée et de gestion intelligente de l'alimentation.

Le smartphone est propulsé par le processeur MediaTek Dimensity 6300 et fonctionne sous Android 16 avec l'interface Realme UI 7.0. L'appareil offrira jusqu'à 256 Go de stockage et jusqu'à 14 Go de RAM virtuelle. Un système de refroidissement avec une chambre à vapeur de 5 300 mm² est installé pour assurer des performances stables.

Le modèle Realme P4R 5G est équipé d'un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de 1 200 nits. Il répond également à la norme de protection IP65 et au standard de durabilité militaire MIL-STD-810H. La partie photo comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec traitement IA.

RealmeSmartphoneBatterieTechnologieMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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