Huawei Nova Y74 dévoilé : batterie de 6620 mAh et bouton X dédié

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Huawei Nova Y74 dévoilé : batterie de 6620 mAh et bouton X dédié

Huawei a officiellement dévoilé son nouveau smartphone Nova Y74. Les principales caractéristiques de l'appareil sont sa batterie à grande capacité et un nouveau bouton X matériel permettant un accès rapide à diverses fonctions. Selon Ixbt.com rapporte .

Le smartphone est équipé d'une batterie de 6620 mAh et prend en charge la technologie de charge rapide Huawei SuperCharge de 40 W. L'entreprise indique que l'appareil permet jusqu'à 30 heures de lecture vidéo, 60 heures d'écoute musicale et deux jours d'appels continus. Il fonctionne également de manière stable à basse température et se charge jusqu'à 53 % en 30 minutes.

Le nouveau bouton X permet aux utilisateurs d'effectuer des actions telles que l'allumage de la lampe de poche, la passation d'un appel ou le lancement de la navigation par une simple pression. L'appareil dispose d'un écran HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'un processeur Kirin 8000.

En termes de spécifications techniques, le Nova Y74 dispose de 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage interne. Le module photo comprend un capteur principal de 50 MP, tandis qu'une caméra frontale de 8 MP est installée pour les selfies. L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation EMUI 12.

HuaweiNova Y74Ixbt.comKirin 8000EMUI 12
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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