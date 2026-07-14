Lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a été éliminée douloureusement après une défaite 1-3 contre la République Démocratique du Congo. L'attaquant qui a brisé nos rêves en marquant un doublé contre notre gardien Abduvohid Ne’matov est Yoane Wissa qui a dû surmonter des épreuves extrêmement difficiles, voire terrifiantes, avant d'atteindre ses succès actuels.

Zamin.uz présente le destin incroyable de ce joueur qui a dignement représenté son pays lors de la Coupe du Monde et fait preuve d'un véritable héroïsme en dehors des terrains.

« J'ai crié, mais je ne pouvais plus respirer... » — L'attentat de 2021

Non seulement les buts de Yoane Wissa en Coupe du Monde, mais toute sa vie aurait pu s'arrêter dès l'été 2021.

Le 1er juillet de cette année-là, alors qu'il jouait pour le club français du FC Lorient, Yoane Wissa est abordé près de chez lui par une femme de 36 ans nommée Laëtitia, qui lui demande un autographe. Le footballeur ne se doute de rien. Mais c'était le début d'un plan machiavélique.

Vers minuit, la femme revient et frappe à la porte. Dès que celle-ci s'ouvre, elle projette de l'acide pur au visage du joueur. Le but de la criminelle était d'enlever la petite fille du footballeur.

Extrait du témoignage de Yoane Wissa au tribunal : « J'ai ouvert la porte et on m'a jeté un liquide au visage. J'ai crié et je ne pouvais plus respirer. »

Malgré ses graves brûlures, Yoane a puisé dans sa force de caractère pour résister à l'agresseur et protéger sa fille. Grâce àl'intervention chirurgicale rapide des médecins, il a pu sauver sa vue, bien qu'il soit désormais contraint d'utiliser des gouttes oculaires spéciales pour le restant de ses jours.

Traumatisme psychologique et crises de panique

Cet événement a laissé des séquelles non seulement physiques, mais aussi psychologiques très lourdes. Le joueur et sa femme ont mis longtemps à se reconstruire avec l'aide d'un psychologue. Alors que son épouse souffrait d'une dépression sévère, le footballeur a commencé à faire des crises de panique.

Yoane Wissa : « Après cet incident, je suis devenu une personne très fermée. Je ne peux pas rester dans un endroit avec des inconnus. Même dans la rue, je regarde toujours derrière moi avec inquiétude. La nuit, si quelqu'un d'inconnu est près de moi, je ne peux pas dormir. »

Le chemin du crime atroce à la star de la Coupe du Monde

L'objectif réel de la femme a été révélé lors de l'enquête et a stupéfié tout le monde. Laëtitia avait menti à son petit ami sur sa grossesse et, pour couvrir ce mensonge, elle voulait voler le bébé de quelqu'un d'autre pour le faire passer pour le sien. Plus terrifiant encore, le lendemain de l'agression contre Wissa, elle a attaqué une autre femme d'origine gambienne, lui causant des brûlures sur 25 % du corps.

Après quatre ans de procédure judiciaire, la criminelle a été condamnée pour tentative de meurtre et tentative d'enlèvement de mineur à 18 ans de prison.

Mais ces événements n'ont pas brisé Yoane, ils l'ont au contraire poussé à devenir encore plus fort :

Attaque à l'acide

1er juillet 2021

De l'acide a été jeté sur son visage près de chez lui. Il a sauvé héroïquement sa fille et a subi de lourdes opérations aux yeux.

L'envol en Angleterre

2021–2025

Il a rejoint le club de Brentford en Premier League et est devenu l'une des stars majeures de l'équipe grâce à sa force mentale.

Super transfert

Septembre 2025

Le riche club anglais de Newcastle a recruté cet attaquant talentueux pour 55 millions de livres sterling .

Héros de la Coupe du Monde 2026

Juin 2026

Il a marqué 3 buts lors de la Coupe du Monde, dont un doublé contre l'Ouzbékistan, menant la RDC à une étape historique.

« Il ne s'est jamais plaint... »

Son ancien coéquipier Pierre-Yves Hamel décrit sa force intérieure ainsi :

« Après l'agression, il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais blâmé le destin. Yoane voulait seulement avancer et progresser. Son succès actuel est la récompense méritée de son travail acharné. »

Yoane Wissa n'est pas seulement un attaquant talentueux capable de percer les défenses adverses, mais aussi un symbole de volonté ayant surmonté les épreuves les plus cruelles de la vie.