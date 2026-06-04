Des espions chinois piègent des experts occidentaux via LinkedIn

Les services de renseignement chinois utilisent des plateformes de recherche d'emploi et de recrutement comme LinkedIn pour inciter des experts des pays occidentaux à partager des informations classifiées. Cela a été révélé dans un avertissement conjoint publié par le FBI américain, le MI5 britannique et les gouvernements de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande. Techcrunch.com rapporte .

Selon le rapport, les espions chinois se font passer pour des représentants de fausses entreprises situées hors de Chine, des recruteurs ou des spécialistes des ressources humaines. Leur objectif principal est d'obtenir des informations non publiques pouvant servir les intérêts de Pékin. Cet avertissement a été publié alors que les États-Unis et le Royaume-Uni tentent d'améliorer leurs relations avec la Chine.

Bien que les espions chinois s'appuient souvent sur des piratages informatiques pour voler des données, ce nouveau rapport montre qu'ils tentent d'établir un contact avec des sources vivantes via des sites web publics et des réseaux sociaux. Le renseignement militaire chinois vise à collecter des informations militaires, politiques et économiques privilégiées pour obtenir un avantage stratégique et tactique sur les pays de l'alliance « Five Eyes ».

Les espions ciblent principalement les employés ayant accès à des informations classifiées, le personnel militaire, les journalistes, les universitaires et les membres de groupes de réflexion. Les candidats sont sélectionnés en fonction de leur CV et de la probabilité qu'ils détiennent des informations importantes. Même les informations non classifiées peuvent être utiles pour les décisions politiques de Pékin lorsqu'elles sont combinées avec d'autres données.

Un représentant de LinkedIn a déclaré à TechCrunch que la création de faux comptes viole les règles de la plateforme. « Nous nous concentrons sur la détection des abus parrainés par l'État et continuons à prendre des mesures contre les faux profils », a ajouté le représentant de l'entreprise.