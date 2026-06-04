Intégration Sber et T-Bank : Tous les comptes désormais dans une seule application

L'équipe de Sber a offert aux utilisateurs de son application « SberBank Online » la possibilité de gérer des comptes dans d'autres banques. À ce stade, T-Bank a été connecté à la plateforme. Selon les représentants de Sber, le lancement de ce projet apporte la technologie de l'open banking au marché de masse. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Désormais, les clients ayant des comptes dans les deux banques peuvent les consulter via une interface unique, ce qui simplifie considérablement les transferts d'argent et le contrôle financier. Selon Kirill Tsaryov, premier vice-président du conseil d'administration de Sberbank, l'open banking n'est plus une technologie limitée mais devient un scénario pour les clients de masse.

Pour activer le service, vous devez sélectionner l'option « Ajouter un autre compte bancaire » dans la section « Portefeuille » de l'application. Toutes les opérations sont effectuées uniquement avec le consentement du client. La sécurité est assurée par un échange direct de données via des canaux protégés entre les banques et en utilisant des standards cryptographiques spéciaux.

Dans la première phase d'intégration, seules les cartes de débit et les comptes courants sont disponibles. À l'avenir, il est prévu d'élargir cette liste avec des dépôts, des prêts et des produits d'investissement. Il est également prévu que d'autres grandes institutions financières rejoignent la plateforme.