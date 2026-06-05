Les opérateurs russes envisagent de débloquer certains services sans VPN

Les opérateurs de télécommunications russes Beeline et T2 examinent, en concertation avec le gouvernement, les possibilités d'assouplir les restrictions pour les services VPN qui ne violent pas la législation nationale. Cela a été annoncé par Sergey Anokhin, PDG de VimpelCom (marque Beeline). Comme le rapporte Ixbt.com le rapport l'indique.

Selon Anokhin, il ne s'agit pas de créer une liste fédérale officielle de services VPN approuvés, mais plutôt de développer un mécanisme permettant d'accéder à certaines ressources actuellement disponibles en Russie uniquement via VPN. Cela inclut les réseaux neuronaux et les plateformes de divertissement, y compris les services qui ont quitté le marché mais ne violent pas la loi.

Le dirigeant de Beeline a souligné que ce modèle est discuté avec plusieurs agences et a reçu un soutien. La fonctionnalité devrait être intégrée à certains forfaits dans un avenir proche. Les utilisateurs n'auront pas besoin d'installer une application séparée ou d'activer manuellement le VPN – le système fonctionnera automatiquement dans le cadre du forfait.

L'opérateur T2 a également confirmé que tous les grands opérateurs de télécommunications travaillent sur cette initiative. L'entreprise a exprimé son intérêt à minimiser l'impact des restrictions sur les abonnés. Actuellement, de nombreux utilisateurs rencontrent des difficultés pour accéder à ChatGPT et à d'autres plateformes technologiques internationales.