ChatGPT devance Claude et Gemini en popularité en Russie

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ChatGPT devance Claude et Gemini en popularité en Russie

Brand Analytics a publié un classement des réseaux neuronaux basé sur une analyse des discussions sur les réseaux sociaux. L'étude a couvert la période de mars à mai 2026, évaluant non pas la présence publicitaire des outils d'IA, mais leur intégration réelle dans la vie quotidienne et le travail des utilisateurs. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Les premières places du classement ont été occupées par ChatGPT, Claude et le projet russe "Alisa AI". La position du produit local aux côtés des géants mondiaux s'explique par son intégration profonde dans les services et appareils importants pour les consommateurs. Le top cinq comprend également des assistants universels tels que Gemini, Deepseek et Grok.

Selon les résultats de l'étude, les outils spécialisés suivent les assistants généralistes. En particulier, les réseaux neuronaux comme Suno pour la création musicale, Codex pour la programmation et NanoBanana pour le traitement d'images ont suscité un grand intérêt au sein de leurs communautés.

Le produit "GigaChat" de Sber a obtenu des résultats légèrement inférieurs dans le classement. Les experts expliquent que ce réseau neuronal est principalement utilisé dans le segment corporatif (B2B), tandis que cette étude se concentrait davantage sur les discussions parmi les consommateurs de masse (B2C).

Un système de filtrage en plusieurs étapes a été utilisé pour garantir l'exactitude des données. Les messages publicitaires et les homonymes ont été exclus, ne prenant en compte que les opinions réelles des utilisateurs. L'indice de popularité a été calculé sur une échelle de 100 points.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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