Yandex lance un jeu interactif dédié aux dialectes régionaux

À l'occasion de la Journée de la langue russe, l'équipe de Yandex a présenté sur sa page d'accueil un nouveau projet interactif consacré aux dialectes régionaux et aux mots uniques. Ce jeu permet aux utilisateurs de tester leur connaissance du vocabulaire utilisé dans différentes régions de Russie. Selon Ixbt.com rapporte .

Le projet comprend 46 mots régionaux inhabituels, sélectionnés sur la base de l'analyse de plus de 3,8 milliards de messages anonymes avec l'assistant virtuel Alisa AI depuis novembre 2025. Les analystes de l'entreprise ont identifié l'unicité de chaque mot en comparant sa fréquence d'utilisation dans différentes régions.

Les utilisateurs participant au jeu doivent assembler des mots à partir de lettres en s'appuyant sur les indices fournis. À la fin du jeu, les participants peuvent consulter leurs résultats et se comparer aux autres dans le classement public.

De plus, le site dédié au projet propose un dictionnaire explicatif des mots régionaux avec des exemples d'utilisation. Il est également possible de discuter de l'étymologie et des caractéristiques régionales de chaque mot avec Alisa AI.