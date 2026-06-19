SpaceX construit un centre massif de 1,8 milliard de dollars pour Starship en Floride

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, franchit une étape majeure dans l'expansion de son système de fusée le plus puissant, le projet Starship. L'entreprise prévoit d'investir près de 1,8 milliard de dollars pour développer l'infrastructure dans l'État de Floride. Ce projet renforcera non seulement la base technologique, mais créera également des centaines de nouveaux emplois dans la région. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, la partie principale de ce vaste projet consiste en de nouvelles plates-formes de lancement et un immense complexe d'assemblage nommé Gigabay. Ce complexe servira de centre d'assemblage et de maintenance pour les fusées. Il deviendra la chaîne de production et de lancement la plus importante de SpaceX sur la côte est des États-Unis.

Le complexe Gigabay et la cadence de production

Le projet Gigabay est spécifiquement conçu pour augmenter considérablement la production en série des fusées Starship. Cela permettra à l'entreprise de préparer les fusées selon une méthode de chaîne de montage, de réduire les coûts de lancement et de maximiser la fréquence des vols. Ces mises à jour constituent la prochaine étape cruciale pour rendre le système Starship pleinement opérationnel.

La construction de cette nouvelle infrastructure aura également un impact significatif sur l'économie locale. Selon les calculs, près de 600 nouveaux emplois seront créés en Floride lors de la mise en œuvre du projet. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour les spécialistes du secteur de la haute technologie et renforce davantage la position de SpaceX dans la région.

Logistique et plans futurs

La création de ce nouveau centre facilitera également considérablement les questions logistiques. L'assemblage des fusées à proximité immédiate du site de lancement réduit les coûts de transport et raccourcit le temps de préparation des missions. Cela revêt une importance décisive pour la mise en œuvre de la stratégie à long terme de SpaceX concernant les vols vers la Lune et Mars.

Parallèlement, SpaceX protège activement non seulement son infrastructure terrestre, mais aussi ses intérêts spatiaux. Auparavant, l'entreprise avait critiqué les plans de l'Union européenne visant à redistribuer les fréquences satellitaires. Selon les représentants de la société, de telles restrictions pourraient entraver le développement de la communication satellite directe pour les utilisateurs.

Dans l'ensemble, cet investissement de 1,8 milliard de dollars en Floride démontre la volonté de SpaceX de maintenir son leadership dans la course à la conquête de l'espace. Le succès du projet Starship devrait propulser les capacités d'accès à l'espace non seulement pour l'entreprise, mais pour l'humanité tout entière, vers un nouveau stade.