Un événement sans précédent dans l'histoire du football ouzbek se poursuit. La prestigieuse TransferRoom plateforme a publié le classement des défenseurs centraux ayant la valeur de transfert la plus élevée, selon ses calculs, parmi les participants à la Coupe du Monde 2026. À notre grande joie, le représentant de notre équipe nationale et du club de Manchester City, Abduqodir Husanov s'est hissé dans le top 5, dépassant certaines des plus grandes stars mondiales !

Malgré ses 22 ans seulement, Husanov, qui réalise des performances solides avec le géant anglais, a actuellement une valeur marchande impressionnante de 62,2 millions d'euros .

Les 10 défenseurs centraux les plus chers de la Coupe du Monde 2026 :

Il est à noter que trois représentants de Manchester City (Grealish, Husanov, Dias) figurent dans le top 10, ce qui témoigne de la valeur et de la qualité de la ligne défensive du club.

Rang Joueur Équipe nationale Club Valeur de transfert 1 Pau Cubarsí (19 ans) Espagne FC Barcelona 118 M€ 2 William Saliba France Arsenal 90,5 M€ 3 Marc Guéhi Angleterre Manchester City 84,6 M€ 4 Villan Pacho Équateur PSG 69,5 M€ 5 Abduqodir Husanov (22 ans) Ouzbékistan Manchester City 62,2 M€ 6 Luka Vušković Croatie Tottenham 59,8 M€ 7 Rúben Dias Portugal Manchester City 57,7 M€ 8 Gabriel Magalhães Brésil Arsenal 56,8 M€ 9 Dayot Upamecano France Bayern Munich 56,1 M€ 10 Eric García Espagne FC Barcelona 55 M€

Le parcours historique de notre équipe nationale au Mondial

Pour rappel, l'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde de football pour la première fois de son histoire.

Nos représentants ont débuté dans le groupe K face à la puissante équipe de Colombie, s'inclinant 1-3 après un combat intense. Cependant, deux matchs cruciaux restent à jouer pour garder espoir de sortir du groupe. Nos compatriotes affronteront ensuite le Portugal et la République démocratique du Congo , menée par Rúben Dias, classé 7ème de ce classement.

Une telle reconnaissance pour Abduqodir Husanov apportera sans aucun doute une force et une confiance supplémentaires non seulement au joueur, mais à toute notre équipe nationale lors des matchs de la Coupe du Monde !