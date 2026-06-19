Sur le marché mondial de la technologie, l'augmentation sans précédent de la demande pour l'intelligence artificielle (AI) et les systèmes de calcul haute performance commence à influencer directement le prix des composants nécessaires aux serveurs. En particulier, les leaders de la fabrication de condensateurs électrolytiques en aluminium, composants essentiels des serveurs et des systèmes énergétiques, ont annoncé une hausse des prix. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les géants japonais du secteur — Nippon Chemi-Con et Nichicon — ont annoncé une hausse significative du prix de leurs produits. Selon Ixbt.com, Nichicon, le deuxième plus grand fournisseur mondial, a déjà averti ses clients d'une augmentation des prix pour toutes ses gammes de produits. Cette situation devrait déclencher une nouvelle vague de hausses de prix dans toute l'industrie électronique.

Les principales causes de la hausse des prix

Selon les experts, une hausse d'environ 9 à 12 % était initialement prévue, mais les dernières données suggèrent que la croissance pourrait atteindre 10 à 15 %. Ces changements affecteront non seulement le coût des produits finis, mais aussi la stratégie des fabricants concurrents à Taïwan et dans d'autres régions, qui devraient également ajuster leurs prix dans les prochains mois.

Plusieurs facteurs externes contribuent à cette hausse brutale. Premièrement, la situation sur le marché des matières premières s'est dégradée : le prix des produits chimiques a augmenté de 30 à 40 % par rapport aux niveaux précédents, et les matières premières métalliques ont augmenté en moyenne de 10 %. De plus, les coûts de production du papier d'aluminium ont considérablement augmenté.

Dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient et d'inflation mondiale, la hausse des prix de l'électricité place également les fabricants dans une situation difficile. Selon les représentants de Nichicon, la limitation des capacités de production combinée à une demande excessive pour les serveurs n'a laissé d'autre choix que de réviser les prix.

Une réaction en chaîne dans l'industrie

L'augmentation du prix des condensateurs électrolytiques en aluminium fait partie d'une réaction en chaîne dans l'industrie électronique. Auparavant, une croissance similaire a été observée sur le marché des condensateurs céramiques multicouches (MLCC) et des condensateurs au tantale. Cela augmente les coûts de construction des centres de données (DPC) et des infrastructures de cloud computing.

Ces changements pourraient également avoir un impact indirect sur le marché ouzbek. Alors que les processus de numérisation s'accélèrent et que les parcs de serveurs locaux s'étendent, l'augmentation du coût des composants pourrait influencer le prix final des équipements réseau. Les fournisseurs taïwanais prévoient de passer à une nouvelle politique tarifaire à partir de juin et juillet.

En conclusion, le développement des technologies d'AI transforme radicalement non seulement le marché des logiciels, mais aussi celui du matériel. L'instabilité des prix des matières premières et la demande soutenue pour les équipements de haute technologie indiquent que le prix des composants pourrait encore augmenter dans un avenir proche.