Mise en œuvre d'un système de QR code universel unique en Russie : des paiements simplifiés

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Mise en œuvre d'un système de QR code universel unique en Russie : des paiements simplifiés

Un nouvel ordre est établi sur le marché financier russe afin de simplifier le système de paiements numériques et de renforcer la concurrence entre les banques. À partir du 1er septembre de cette année, un système de QR code universel unique pour les règlements non monétaires sera lancé dans tous les points de vente et établissements de restauration du pays. La loi fédérale correspondante prévoyant cette innovation a déjà été signée. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Actuellement, on peut voir plusieurs QR codes appartenant à différentes banques à côté des caisses des magasins et cafés russes. Cette situation crée un inconvénient pour les clients, qui doivent chercher manuellement le code correspondant à leur application bancaire. Le nouveau système optimisera ce processus au maximum.

Opérateur unique et commodités techniques

Le Système national de cartes de paiement (NSPK) a été désigné comme opérateur du nouveau système. Selon la publication ixbt.com, le client n'aura désormais qu'à scanner un seul code au comptoir. Ensuite, l'utilisateur pourra choisir la banque avec laquelle il souhaite effectuer le paiement sur l'écran de son smartphone. Cela permettra de gagner du temps tout en évitant les confusions.

Selon Aleksandr Demin, représentant de la Douma d'État, l'introduction du QR code universel créera non seulement un confort pour les citoyens, mais fera également passer la concurrence entre les banques sur le marché de l'acquiring à un nouveau niveau. Cela devrait contribuer à améliorer la qualité du service.

Avantages pour les entrepreneurs et le marché

Le nouvel ordre offre également une série d'avantages pour les représentants des petites et moyennes entreprises. Les entrepreneurs ne seront plus liés à un seul fournisseur de paiement, ce qui permettra de réduire les coûts financiers et de rendre le système plus flexible. De plus, la nécessité d'intégrer séparément différents systèmes bancaires disparaîtra.

Sur le marché financier ouzbek, les paiements par QR code se sont également popularisés ces dernières années. Cette expérience russe pourrait servir de modèle important pour l'amélioration de l'infrastructure des paiements numériques à l'échelle régionale. En effet, l'unification des systèmes de paiement facilitera non seulement le marché intérieur, mais aussi les règlements transfrontaliers.

RussieQR codeTechnologieBanqueSystème de Paiement
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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