Ugreen lance un nouveau chargeur magnétique pour iPhone et Android

Ugreen, l'une des marques leaders mondiales de fabrication d'accessoires, a officiellement présenté son nouveau chargeur sans fil magnétique d'une puissance de 25 W. Ce gadget se distingue par le fait qu'il est conçu non seulement pour les smartphones iPhone modernes, mais aussi pour les marques Android populaires et les écouteurs sans fil. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Le nouvel appareil se distingue par son design compact : son boîtier ne mesure que 10,3 mm d'épaisseur et pèse environ 83 g. Malgré sa compacité, il promet des performances élevées. Selon le fabricant, cet accessoire peut charger jusqu'à 50 % en 30 minutes, même pour le modèle iPhone 17 Pro Max, qui n'est pas encore sur le marché.

Spécifications techniques et système de sécurité

L'avantage principal de l'appareil est son puissant système magnétique. Un aimant de type N48H a été utilisé dans la conception, assurant une force d'attraction allant jusqu'à 8N. Cela garantit que le smartphone reste fermement fixé sur le chargeur et que le processus de transfert d'énergie n'est pas interrompu. De plus, l'animation de charge spécifique au système iOS est prise en charge pour les utilisateurs d'Apple.

Pour éviter la surchauffe, les ingénieurs d'Ugreen ont implémenté le système Thermal Guard. Ce système dissipe efficacement la chaleur grâce à une structure multicouche en alliage d'aluminium et des éléments magnétiques spéciaux. Pour assurer la sécurité, l'appareil passe automatiquement en mode basse puissance lorsque la batterie du smartphone atteint 80 %, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

Compatibilité et prix

Ce chargeur est compatible avec une large gamme d'appareils, notamment :

tous les nouveaux modèles à partir de la série iPhone 12 ;

les écouteurs Apple AirPods ;

les écouteurs Xiaomi et Samsung prenant en charge la charge magnétique.

Le kit comprend également un câble en nylon tressé renforcé d'une longueur de 1,5 m. Cela permet à l'utilisateur d'utiliser librement son smartphone pendant la charge. Selon Ixbt.com, le prix du nouveau produit sur le marché chinois est fixé à environ 139 yuans, soit environ 20 USD.

Étant donné la popularité des produits Ugreen sur le marché ouzbek, on peut s'attendre à ce que cet accessoire abordable et de qualité apparaisse bientôt dans les magasins locaux. Ce sera une option idéale pour les utilisateurs recherchant une alternative plus économique et qualitative aux accessoires originaux d'Apple.