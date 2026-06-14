Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5

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Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5

La dernière mise à jour logicielle One UI 8.5 publiée par l'entreprise sud-coréenne Samsung a causé des désagréments inattendus pour les propriétaires de smartphones de la série Galaxy S23. Au lieu de nouvelles fonctionnalités et d'optimisations système, de nombreux utilisateurs se plaignent de défauts techniques apparaissant sur l'écran de leurs appareils. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par l'initié bien connu Abhishek Yadav, les utilisateurs ayant installé la mise à jour ont noté l'apparition de lignes verticales vertes et roses sur l'écran. Ce problème n'est pas étranger aux flagships Samsung, mais le fait qu'il soit devenu massif après une mise à jour logicielle suscite l'inquiétude du public.

Coûts de remplacement d'écran et service

Pour l'instant, ce problème n'est pas observé sur tous les appareils, mais la réparation des smartphones présentant ce défaut peut s'avérer assez coûteuse. Selon les rapports, les centres de service demandent environ 205 USD pour le remplacement de l'écran pour les appareils dont la garantie a expiré.

Comme l'écrit la publication ixbt.com, certains utilisateurs ont souligné que de telles lignes apparaissaient même avant l'installation de One UI 8.5. Cela suggère que le problème ne réside peut-être pas uniquement dans le logiciel, mais que les composants matériels ne parviennent pas à supporter la nouvelle charge système.

De plus, un groupe d'utilisateurs ayant installé la mise à jour a signalé que l'autonomie du smartphone a considérablement diminué, ce qui signifie que la batterie se décharge plus rapidement. De tels cas sont généralement causés par des erreurs mineures dans la nouvelle version du système et devraient être résolus par des correctifs ultérieurs.

Conseils d'experts

Les experts conseillent actuellement aux utilisateurs des modèles Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra de ne pas se précipiter pour installer la mise à jour. Si votre smartphone fonctionne parfaitement pour le moment, il est préférable d'attendre que l'entreprise fournisse une réponse officielle.

Rappelons qu'Abhishek Yadav avait déjà prouvé sa fiabilité en fournissant des informations précises sur les smartphones de la série Xiaomi Mi 10T. Samsung n'a pas encore fait de déclaration officielle sur cette situation, mais l'augmentation des plaintes des utilisateurs pourrait forcer l'entreprise à lancer un programme de réparation gratuit.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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