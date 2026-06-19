Création d'une base de données IMEI en Russie : les citoyens doivent-ils enregistrer leurs téléphones ?

Le ministère du Développement numérique, des Communications et des Médias de la Fédération de Russie (Minsifri) a apporté des précisions sur les nouvelles normes législatives concernant la création d'une base de données unique des codes IMEI des appareils mobiles. Cette initiative, adoptée dans le cadre du deuxième ensemble de mesures de lutte contre la cybercriminalité, a suscité diverses incompréhensions et interprétations erronées sur les réseaux sociaux. En particulier, des informations ont circulé selon lesquelles les citoyens seraient obligés d'« enregistrer » leurs smartphones. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le communiqué officiel du ministère, les rumeurs selon lesquelles les utilisateurs ordinaires seraient tenus d'enregistrer massivement leurs appareils sont infondées. D'après ixbt.com, le processus de formation de la base IMEI est prévu pour être réalisé de manière automatisée, sans participation directe des citoyens. Cela évitera ainsi la création de barrières bureaucratiques supplémentaires pour les utilisateurs.

D'où proviennent les données ?

Les opérateurs de télécommunications et le Service fédéral des douanes sont désignés comme les principales sources d'alimentation de la base de données IMEI. Ainsi, lorsque l'appareil est activé pour la première fois sur le réseau, les opérateurs transmettent l'information à la base, ou l'appareil est enregistré par les autorités douanières lors de son importation officielle dans le pays. Actuellement, les mécanismes de fonctionnement et les paramètres précis de ce système sont en cours d'élaboration via des actes réglementaires spécifiques.

Il n'existe qu'un seul cas où l'utilisateur peut enregistrer l'appareil lui-même : si le smartphone a été acheté à l'étranger pour un usage personnel. Même dans ce cas, il ne s'agirait pas d'une obligation, mais d'un processus volontaire effectué via le portail « Gosuslugi » selon le souhait de l'utilisateur.

Objectif de la base de données unique

Les experts du Minsifri expliquent que cette mesure poursuit plusieurs objectifs stratégiques. Premièrement, elle aide à limiter la vente de smartphones et de tablettes importés illégalement (contrebande). Deuxièmement, elle empêche l'utilisation de moyens de communication par des criminels ayant modifié les identifiants (clonage IMEI).

Il a également été souligné que ce système joue un rôle important dans les questions de sécurité. En particulier, des données précises sur les appareils actifs sur le réseau seront utilisées pour améliorer les systèmes de protection contre les drones (BPLA). De telles mesures de contrôle technologique ont été mises en œuvre en Ouzbékistan il y a plusieurs années, devenant un outil important pour réguler le marché des appareils mobiles.

En conclusion, on peut dire que le nouvel ordre en Russie ne causera pas de difficultés dans la vie quotidienne des propriétaires de smartphones. Au contraire, cette mesure est une étape systémique visant à lutter contre la cybercriminalité et à purifier le marché des produits « gris ».