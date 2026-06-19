Elon Musk dément les rumeurs de licenciements massifs chez xAI et Cursor

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Elon Musk dément les rumeurs de licenciements massifs chez xAI et Cursor

L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a mis fin aux rumeurs concernant des réductions d'effectifs au sein de sa startup d'AI xAI et de l'entreprise Cursor, spécialisée dans les outils de programmation. L'entrepreneur a officiellement déclaré qu'aucune réduction de personnel n'a eu lieu dans aucune de ces sociétés et que les spécialistes restent à leurs postes. Cette déclaration vise à apaiser les inquiétudes dans le monde technologique concernant le renouvellement des talents dans le domaine de l'AI. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

La situation a été déclenchée par un article publié par The Information. Celui-ci affirmait que les employés de Cursor auraient rencontré des représentants de xAI dans un contexte de renouvellement de personnel et de coupes attendues. Cependant, Elon Musk a qualifié ces informations d'infondées. Selon lui, la coopération et les processus internes entre les entreprises se poursuivent de manière stable.

Accords stratégiques et changements attendus

Selon Ixbt.com, ce démenti fait suite aux rumeurs selon lesquelles SpaceX serait parvenu à un accord pour l'acquisition de la startup Cursor. La valeur totale de cette transaction serait estimée à 60 milliards de dollars. L'accord devrait être finalisé au troisième trimestre de cette année. Cette étape reflète l'intention de Musk d'utiliser davantage les capacités de l'AI dans les technologies spatiales.

Par ailleurs, des rumeurs circulent sur le marché technologique concernant une possible fusion entre d'autres grands projets de Musk — Tesla et SpaceX. Si ces deux géants fusionnaient, la capitalisation de la nouvelle entreprise pourrait dépasser les 4 billions de dollars. Selon les experts, il n'existe pour l'instant aucun mécanisme juridique empêchant une telle fusion.

L'entreprise Cursor est célèbre pour le développement d'outils avancés basés sur l'AI pour les développeurs. Son intégration avec xAI pourrait donner un avantage crucial à Musk dans sa lutte contre des concurrents tels qu'OpenAI et Google. Par conséquent, la question du personnel est d'une importance décisive pour le succès de ces projets.

Cette nouvelle est également notable pour les passionnés de technologie et les développeurs ouzbeks, car des plateformes comme Cursor deviennent populaires parmi les développeurs locaux. Chaque étape de Musk dans le domaine de l'AI influence l'écosystème de la programmation à l'échelle mondiale. Pour l'instant, les équipes de xAI et Cursor devraient poursuivre leurs activités avec leurs effectifs complets.

Elon MuskxAICursorSpaceXIntelligence Artificielle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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