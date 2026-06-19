Un coursier condamné pour avoir gagné des millions en passant des examens à la place d'étudiants

·35·Monde
Un coursier condamné pour avoir gagné des millions en passant des examens à la place d'étudiants

Au Royaume-Uni, un coursier d'Amazon a été condamné à trois ans de prison pour avoir gagné près de 3,1 millions de dollars (2,4 millions de livres sterling) en passant des examens et en effectuant des travaux académiques à la place d'étudiants. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Selon les informations, Shahid Adnan, 43 ans, titulaire d'un doctorat (PhD) en philosophie, travaillait comme coursier tout en proposant divers services rémunérés aux étudiants.

Il a notamment réalisé des tests, rédigé des mémoires de cours et a facturé jusqu'à 18 000 dollars pour certains travaux.

Ce schéma criminel a été accidentellement révélé en 2023. L'une des étudiantes a remis à son professeur une clé USB contenant un travail de cours. Lors d'une vérification standard, le professeur a découvert que l'appareil contenait également des identifiants et des mots de passe pour accéder au système universitaire.

Cela permettait à Shahid Adnan d'accéder au système au nom des étudiants pour effectuer leurs travaux académiques.

Au cours de l'enquête, la police a saisi une importante somme d'argent liquide à son domicile. De plus, il a été révélé que plus de 3,1 millions de dollars étaient conservés sur ses comptes bancaires.

Selon les premières données, le coursier aurait effectué les travaux académiques d'au moins 124 étudiants inscrits dans des universités de différents pays du monde.

Une enquête complémentaire est actuellement en cours sur cette affaire.

AmazonRoyaume-UniShahid AdnanBBC
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un enfant de trois ans jeté dans une cage aux crocodiles en AngleterreUn enfant de trois ans jeté dans une cage aux crocodiles en AngleterreAujourd'hui, 02:19Un homme arrêté en Angleterre pour avoir jeté un enfant de 3 ans dans un enclos à crocodilesUn homme arrêté en Angleterre pour avoir jeté un enfant de 3 ans dans un enclos à crocodilesHier, 23:45Le pays consommant le plus d'alcool en Asie centrale révéléLe pays consommant le plus d'alcool en Asie centrale révéléHier, 19:30Une femme tente de tuer son mari par magie : un procès retentissantUne femme tente de tuer son mari par magie : un procès retentissantHier, 16:52Les détails de l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran ont été révélésLes détails de l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran ont été révélésHier, 15:40Détails de l'accord historique entre les États-Unis et l'IranDétails de l'accord historique entre les États-Unis et l'IranHier, 13:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé