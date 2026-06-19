Un coursier condamné pour avoir gagné des millions en passant des examens à la place d'étudiants

Au Royaume-Uni, un coursier d'Amazon a été condamné à trois ans de prison pour avoir gagné près de 3,1 millions de dollars (2,4 millions de livres sterling) en passant des examens et en effectuant des travaux académiques à la place d'étudiants. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

Selon les informations, Shahid Adnan, 43 ans, titulaire d'un doctorat (PhD) en philosophie, travaillait comme coursier tout en proposant divers services rémunérés aux étudiants.

Il a notamment réalisé des tests, rédigé des mémoires de cours et a facturé jusqu'à 18 000 dollars pour certains travaux.

Ce schéma criminel a été accidentellement révélé en 2023. L'une des étudiantes a remis à son professeur une clé USB contenant un travail de cours. Lors d'une vérification standard, le professeur a découvert que l'appareil contenait également des identifiants et des mots de passe pour accéder au système universitaire.

Cela permettait à Shahid Adnan d'accéder au système au nom des étudiants pour effectuer leurs travaux académiques.

Au cours de l'enquête, la police a saisi une importante somme d'argent liquide à son domicile. De plus, il a été révélé que plus de 3,1 millions de dollars étaient conservés sur ses comptes bancaires.

Selon les premières données, le coursier aurait effectué les travaux académiques d'au moins 124 étudiants inscrits dans des universités de différents pays du monde.

Une enquête complémentaire est actuellement en cours sur cette affaire.