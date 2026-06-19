La Juventus revient sur le transfert de Randal Kolo Muani pour renforcer son attaque

Le club turinois de la Juventus a officiellement repris les négociations pour le transfert de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani. Le géant italien a désigné l'avant-centre français comme l'une de ses cibles prioritaires pour le mercato estival. C'est ce qu'indique Goal.com en s'appuyant sur des informations de la Gazzetta. Goal.com rapporte cette information.

Le nouveau directeur général du club, Giovanni Carnevali, prend l'initiative de concrétiser cet accord. Selon les informations, les bonnes relations entre Carnevali et le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, devraient accélérer le transfert. L'année dernière, à la fin du mercato, les parties n'avaient pas réussi à s'entendre, mais la situation actuelle est jugée bien plus positive.

Turin n'est pas un lieu inconnu pour Randal Kolo Muani. En 2025, il a la Juventus évolué sous forme de prêt de six mois, laissant une impression positive. À l'époque, l'attaquant avait réussi à marquer 10 buts et s'était rapidement adapté à l'environnement de l'équipe. C'est pourquoi le staff technique considère son retour comme l'option la plus appropriée pour accroître le potentiel offensif de l'équipe.

Détails du transfert et conditions financières

Les Parisiens évaluent leur attaquant à environ 30 millions d'euros.souhaite réaliser le transfert selon certaines conditions afin de réduire la charge financière. Selon le schéma proposé, le joueur serait d'abord prêté avec une clause d'achat obligatoire incluse dans le contrat.

Randal Kolo Muani a passé une partie de la saison dernière en prêt au club anglais de Tottenham. Cependant, son passage à Londres n'a pas été aussi fructueux qu'espéré — il n'a marqué que 5 buts toutes compétitions confondues. Malgré cela, la direction du club turinois continue de lui faire confiance, s'appuyant sur son expérience en Serie A et ses performances passées réussies.

L'entraîneur principal de l'équipe, Luciano Spalletti, a exigé un renforcement de la concurrence en attaque. Selon le technicien, l'équipe a besoin d'au moins deux avant-centres de haut niveau. Bien que Randal Kolo Muani soit la cible principale, le club examine également la question de la prolongation du contrat de Dusan Vlahovic. Malgré les désaccords sous la direction précédente, les négociations avec l'avant-centre serbe pourraient être relancées.

Si ce transfert se concrétise, la Juventus ne disposera pas seulement d'un attaquant expérimenté, mais élargira également ses options tactiques en attaque. La rapidité et la polyvalence du joueur français devraient parfaitement s'intégrer au système de Spalletti. Une réunion finale entre les clubs est attendue dans les prochains jours pour clarifier les détails du transfert.