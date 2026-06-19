La légende du football allemand Thomas Müller a recommandé à la direction du Bayern Munich de suivre de près le jeune talent de l'équipe nationale suisse, Johan Manzambi. Le milieu de terrain de 20 ans, qui brille actuellement lors de la Coupe du monde, attire l'attention de nombreux grands clubs grâce à son jeu éclatant. C'est ce qu'informe Goal.com dans son article.

S'étant illustré en Bundesliga avec le SC Freiburg, Manzambi est devenu un véritable héros lors du match de la Suisse contre la Bosnie-Herzégovine. Lors de la rencontre disputée au SoFi Stadium de Los Angeles, le joueur, entré en jeu en cours de match, a inscrit un doublé, assurant la victoire 4-1 de son équipe et a été élu homme du match.

Müller, agissant en tant qu'expert sur la chaîne MagentaTV, a hautement évalué le potentiel du jeune talent. « Je pense que c'est le genre de joueur — allons-y, mettons-le en titre — que le FC Bayern doit absolument suivre », a souligné l'icône du club munichois.

Le succès de la nouvelle étoile en Bundesliga

Le succès de Manzambi n'est pas un hasard. Lors de la saison écoulée, il a disputé 47 matchs avec Freiburg, contribuant directement à 16 buts (buts + passes décisives). Ce chiffre témoigne non seulement de ses capacités offensives, mais aussi de sa régularité.

Selon Goal.com, le contrat du joueur avec son club actuel court jusqu'en 2030. Par conséquent, si le Bayern ou toute autre équipe souhaite le recruter, elle devra payer une indemnité de transfert considérable. Pour l'instant, le joueur répond avec prudence aux questions sur son avenir.

« Je suis toujours membre de Freiburg et toute mon attention est portée sur la Coupe du monde. Je ne sais pas encore ce qui se passera la saison prochaine », a déclaré Manzambi en réponse à la suggestion de Müller. La jeune étoile a accueilli avec un sourire les rumeurs sur un éventuel transfert vers le club munichois.

L'équipe nationale suisse a actuellement accumulé quatre points après deux matchs de groupe et a de bonnes chances d'accéder aux phases finales. La question de la première place du groupe sera tranchée lors du dernier match contre le Canada. Si Manzambi s'illustre à nouveau lors de ce match, son prix de transfert augmentera sans aucun doute.