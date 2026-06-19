Nico Williams souhaite un contrat à vie avec l'Athletic Club malgré l'intérêt du FC Barcelone

L'ailier vedette de l'équipe nationale d'Espagne et de l'Athletic Club, Nico Williams, a mis fin à toutes les rumeurs concernant son avenir. Le joueur, qui était la cible principale du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, a déclaré vouloir rester dans son club de cœur jusqu'à la fin de sa carrière. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Actuellement avec la sélection espagnole dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, Williams a réaffirmé sa loyauté. Bien qu'il ait prolongé son contrat avec le club jusqu'en 2035 l'été dernier, il s'est dit prêt à rester à Bilbao sur le long terme, voire à y passer l'intégralité de sa carrière.

Un symbole de loyauté et de gratitude

Lors d'une interview accordée à l'émission El Larguero de Cadena Ser, Nico Williams a parlé ouvertement de son amour pour le club. Il a souligné que son objectif principal est de remercier les supporters qui l'ont soutenu dans les moments difficiles. Le joueur a affirmé se sentir très bien à Bilbao et qu'il ne quitterait jamais l'équipe si la direction ne s'y opposait pas.

"Je me sens très heureux à l'Athletic Club. Je veux rendre tout l'amour des supporters à travers mes performances sur le terrain. Si j'en avais la possibilité, je signerais un contrat à vie dès maintenant. Tout est possible dans le football, mais mon souhait personnel est de rester ici jusqu'à la fin de ma carrière", a déclaré l'ailier de 22 ans.

Blessures et processus de récupération

La saison actuelle s'avère assez difficile pour Nico Williams. Souffrant d'une ostéite pubienne pendant une longue période, le joueur a été contraint de manquer des matchs importants dans les compétitions européennes. De plus, en raison de problèmes musculaires, il n'a pas pu participer aux matchs de La Liga contre l'Espanyol, le Celta Vigo et le Real Madrid.

Selon Williams, de telles blessures sont épuisantes mentalement. "La pubalgie est une blessure très frustrante. Un jour, on se sent bien, et le lendemain, la douleur revient. Actuellement, ce problème est derrière moi, mais je dois rester prudent en raison de la fatigue musculaire", explique-t-il.

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, comprend parfaitement la situation du joueur et continue de lui accorder sa confiance. L'entraîneur donne à Williams suffisamment de temps de jeu avec la sélection pour retrouver son rythme, ce qui est crucial pour qu'il retrouve sa forme physique optimale tant en club qu'en équipe nationale.

Cette déclaration de Nico Williams est un coup dur pour le FC Barcelone et d'autres géants européens. Conformément aux traditions du club basque, l'équipe est composée principalement de joueurs locaux, et la décision de Williams prouve une fois de plus la force de l'identité interne du club.