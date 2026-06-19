Luis de la Fuente répond aux critiques sur Rodri : C'est le meilleur joueur du monde

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a pris la défense de Rodri, critiqué après le match nul (0-0) contre le Cap-Vert lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain de Manchester City a été accusé de ralentir le jeu de l'équipe, mais l'entraîneur a affirmé être en total désaccord avec ces opinions. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, après le résultat inattendu de l'Espagne, des experts et des supporters ont estimé que Rodri conservait trop longtemps le ballon au milieu de terrain, réduisant ainsi l'intensité des attaques. De la Fuente considère ces allégations comme infondées et même insultantes.

"Même à 50 %, il reste le meilleur"

Dans une interview accordée à El Partidazo de Cope, l'entraîneur a souligné qu'il ne doutait pas du talent de son joueur. Selon lui, Rodri est actuellement inégalé à son poste dans le football mondial et reste la pièce maîtresse du système de jeu de l'équipe.

"Mon Dieu, comment peut-on dire de telles choses ? Peu importe ce que disent certains, je considère comme une insulte de tenir de tels propos sur le meilleur joueur du monde. Rodrigo est le joueur le plus fort au monde et, même lorsqu'il n'est qu'à 50 % de sa forme, il est bien supérieur à beaucoup d'autres milieux de terrain", a déclaré Luis de la Fuente.

Selon l'entraîneur, Rodri abat un travail colossal sur le terrain, non seulement physiquement mais aussi intellectuellement. Sa vision du jeu, sa capacité à maintenir l'équilibre et son évaluation correcte des situations servent de "guide" pour l'équipe nationale d'Espagne.

Une approche injuste envers les joueurs espagnols

Le stratège a également exprimé son mécontentement face au fait que les joueurs espagnols sont souvent critiqués plus sévèrement et plus impitoyablement que les stars étrangères. Selon lui, si Rodri représentait un autre pays, chacun de ses mouvements ne serait pas examiné à la loupe de cette manière.

"Oseraient-ils dire la même chose d'autres stars mondiales ? Je pense que non. Mais quand il s'agit de nos joueurs, les gens n'épargnent pas des critiques qu'ils n'utiliseraient pas pour les autres", a ajouté l'entraîneur.

Figure centrale au sein de Manchester City, Rodri a remporté de nombreux trophées tant au niveau du club qu'en équipe nationale ces dernières années. Son style de jeu, basé sur le contrôle, est une partie intégrante de la philosophie du football espagnol. L'échec contre le Cap-Vert est lié à l'état général de toute l'équipe, et il est souligné qu'il serait injuste d'en imputer la responsabilité à un seul joueur.