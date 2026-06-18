Le pays consommant le plus d'alcool en Asie centrale révélé

·4·Monde
Le pays consommant le plus d'alcool en Asie centrale révélé

Un nouveau classement a été publié sur la consommation d'alcool par habitant parmi les États d'Asie centrale. Selon les résultats de l'étude, le Kazakhstan arrive en tête de la région pour cet indicateur.

Les analyses internationales indiquent qu'en moyenne, 5,4 litres d'alcool pur sont consommés par personne et par an au Kazakhstan. Ce chiffre place le pays non seulement en première position en Asie centrale, mais lui permet également d'occuper un rang moyen au classement mondial.

Le Kirghizistan suit avec un indicateur de 3,9 litres. Le Turkménistan enregistre 3 litres et l'Ouzbékistan 2,1 litres. Le résultat le plus bas revient au Tadjikistan, avec une consommation de 0,7 litre d'alcool par habitant.

Les analystes soulignent que dans certains pays musulmans, la consommation de boissons alcoolisées reste proche de zéro. Le Koweït, l'Iran, la Syrie et le Pakistan enregistrent notamment les chiffres les plus bas.

À l'échelle mondiale, la Roumanie est reconnue comme le leader absolu de ce classement. Selon les données, chaque citoyen de plus de 15 ans y consomme en moyenne 17,1 litres d'alcool pur par an.

Les experts soulignent que de tels classements sont d'une importance cruciale pour étudier le mode de vie de la population, l'environnement culturel et l'attitude envers un mode de vie sain.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une femme tente de tuer son mari par magie : un procès retentissantUne femme tente de tuer son mari par magie : un procès retentissantAujourd'hui, 11:52Les détails de l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran ont été révélésLes détails de l'accord signé entre les États-Unis et l'Iran ont été révélésAujourd'hui, 10:40Détails de l'accord historique entre les États-Unis et l'IranDétails de l'accord historique entre les États-Unis et l'IranAujourd'hui, 08:29Un adolescent de 14 ans sauvagement battu dans un ascenseur en RussieUn adolescent de 14 ans sauvagement battu dans un ascenseur en RussieAujourd'hui, 08:27Moscou à nouveau visée par une attaque massive de dronesMoscou à nouveau visée par une attaque massive de dronesAujourd'hui, 07:51Un ours mange le repas de touristesUn ours mange le repas de touristesAujourd'hui, 07:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé