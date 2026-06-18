Un nouveau classement a été publié sur la consommation d'alcool par habitant parmi les États d'Asie centrale. Selon les résultats de l'étude, le Kazakhstan arrive en tête de la région pour cet indicateur.

Les analyses internationales indiquent qu'en moyenne, 5,4 litres d'alcool pur sont consommés par personne et par an au Kazakhstan. Ce chiffre place le pays non seulement en première position en Asie centrale, mais lui permet également d'occuper un rang moyen au classement mondial.

Le Kirghizistan suit avec un indicateur de 3,9 litres. Le Turkménistan enregistre 3 litres et l'Ouzbékistan 2,1 litres. Le résultat le plus bas revient au Tadjikistan, avec une consommation de 0,7 litre d'alcool par habitant.

Les analystes soulignent que dans certains pays musulmans, la consommation de boissons alcoolisées reste proche de zéro. Le Koweït, l'Iran, la Syrie et le Pakistan enregistrent notamment les chiffres les plus bas.

À l'échelle mondiale, la Roumanie est reconnue comme le leader absolu de ce classement. Selon les données, chaque citoyen de plus de 15 ans y consomme en moyenne 17,1 litres d'alcool pur par an.

Les experts soulignent que de tels classements sont d'une importance cruciale pour étudier le mode de vie de la population, l'environnement culturel et l'attitude envers un mode de vie sain.