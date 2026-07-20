L'IA Grok d'Elon Musk a prédit avec précision le champion du monde de football

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L'IA Grok d'Elon Musk a prédit avec précision le champion du monde de football

Le système d'IA Grok, appartenant à Elon Musk, a démontré ses capacités d'analyse de haute précision sur l'un des événements les plus importants du monde sportif. Dans ce cas, mis en avant par les utilisateurs du réseau social X, le chatbot a correctement identifié le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde de football bien avant le début du tournoi. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un utilisateur sous le pseudonyme X Freeze a publié les données fournies par Grok. Selon celles-ci, l'IA avait prédit la victoire de l'équipe nationale d'Espagne plusieurs mois à l'avance. Elon Musk lui-même a confirmé ce résultat, soulignant que Grok surpasse les autres systèmes dans l'élaboration de prévisions complexes.

Comment l'analyse a-t-elle été effectuée ?

Selon la publication ixbt.com, Grok ne s'est pas appuyé sur un choix aléatoire pour arriver à cette conclusion. Dès le mois d'avril, le système a analysé en profondeur un volume massif de données, incluant les cotes des bookmakers, les informations des marchés de prédiction et les calculs fournis par d'autres supercalculateurs.

Sur la base de la somme de ces sources indépendantes, Grok a évalué les chances de l'équipe d'Espagne comme étant les plus élevées. Finalement, l'Espagne a effectivement remporté le titre, prouvant une fois de plus les capacités de l'IA dans l'évaluation des stratégies sportives.

Selon les experts, Grok n'a pas fait preuve d'une capacité à « voir l'avenir », mais plutôt d'une compétence dans le traitement efficace des modèles statistiques existants. Le système a combiné les conclusions des experts et la dynamique du marché pour déterminer le résultat le plus probable. De telles technologies devraient jouer un rôle important à l'avenir, non seulement dans le sport, mais aussi dans la modélisation des processus économiques et politiques.

Alors que l'intérêt pour les capacités de l'IA augmente également en Ouzbékistan, la précision de modèles majeurs comme Grok sert de cas d'étude intéressant pour les analystes locaux et les passionnés de technologie. Actuellement en concurrence avec ChatGPT d'OpenAI et les systèmes Gemini de Google, Grok, selon Musk, possède un avantage majeur dans le traitement des données en temps réel.

GrokElon MuskIntelligence ArtificielleFootballEspagne
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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