1 million de jeunes par an vers des métiers modernes : le Président fixe les objectifs du secteur IT

En Ouzbékistan, un programme à grande échelle sans précédent est mis en œuvre pour former les jeunes aux métiers à hauts revenus et adapter l'éducation numérique aux normes internationales. Le 20 octobre, le Président de la République d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a pris connaissance d'une présentation sur le développement radical de l'écosystème de l'éducation numérique.

Conformément au plan stratégique présenté, d'ici 2030, 5,5 millions de jeunes seront formés aux métiers de haute technologie via des formats traditionnels et à distance (en ligne).

1 million de jeunes par an : Drones, microcircuits et AI

Le chef de l'État a fixé aux responsables du secteur une mission urgente consistant à former 1 million de jeunes par an dans les domaines de la robotique, du développement de jeux vidéo (GameDev), des startups innovantes et d'autres secteurs avancés :

Programmes scolaires : Les projets « Héritiers d'Al-Khwarizmi » et « Cinq millions de leaders en AI » seront élargis pour les élèves ;

Métiers du futur : Les cursus universitaires en AI, conception de microcircuits, drones, microélectronique et Internet des objets (IoT) seront renforcés ;

Certification des enseignants : Les professeurs d'informatique recevront une formation spéciale en AI et seront intégrés aux systèmes de certification internationaux ;

Expansion de l'expérience de Fergana : Sur la base de l'expérience régionale, des centres spécialisés dans la formation de développeurs iOS seront créés et des mentors seront formés pour le secteur privé.

Comment les jeunes trouveront-ils du travail ? Lancement de la plateforme « Jeunesse numérique »

Pour éviter que les connaissances et diplômes ne restent théoriques, une plateforme unique reliant l'éducation directement au marché du travail, « Jeunesse numérique » sera développée :

CV numérique : Le système centralisera le parcours éducatif, les compétences pratiques, le niveau linguistique et tous les certificats internationaux obtenus par les jeunes ;

Emploi automatique : La plateforme utilisera l'AI pour proposer des offres d'emploi adaptées au niveau de compétence des jeunes et suivra leur évolution professionnelle en continu.

100 millions de dollars de subventions et équipement des zones reculées

Des objectifs financiers ambitieux ont été fixés pour attirer les géants mondiaux de l'IT et les institutions internationales dans l'éducation :

Indicateur d'investissement : Alors que 22 millions de dollars de subventions ont été attirés l'an dernier, il est ordonné d'atteindre 60 millions de dollars d'ici la fin de l'année, et 100 millions de dollars par an d'ici 2030 ;

Couverture des régions et villages : 50 % des fonds de subventions seront directement consacrés à la création de centres d'éducation numérique et à l'équipement des zones reculées en serveurs et outils modernes pour enseigner la robotique, l'AI et la programmation ;

Infrastructure des centres : De plus, les travaux visant à rendre opérationnel le Centre international des technologies numériques seront accélérés.

Le Président a souligné fermement que dans l'éducation numérique, il ne faut pas courir après les chiffres, mais se concentrer sur la qualité de l'enseignement et l'accès des jeunes à des emplois bien rémunérés.