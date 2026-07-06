Une « sensation de douleur » pour les drones et les pilotes automatiques : des scientifiques découvrent une nouvelle méthode de sécurité

Des chercheurs de l'Université de technologie de Delft et de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas ont développé un système inattendu mais révolutionnaire pour les véhicules autonomes. Cette technologie permet aux drones et aux voitures autonomes de « ressentir la douleur » comme les organismes vivants. Cette approche devrait constituer une étape importante dans la détection et la prévention des pannes techniques avant qu'elles ne surviennent. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le principe de fonctionnement du système est basé sur la biologie humaine. Lorsqu'un humain est blessé, le système nerveux envoie immédiatement un signal de danger au cerveau, ce qui force le corps à réduire la charge et à prévenir des dommages plus graves. Dans un article publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), les chercheurs ont annoncé avoir réussi à créer un analogue numérique de ce mécanisme précis.

La technologie repose sur un phénomène appelé « ralentissement critique » (critical slowing down). Auparavant, cette méthode était utilisée en écologie pour prédire les changements catastrophiques dans les systèmes complexes, comme l'effondrement des écosystèmes. Les scientifiques ont découvert que les systèmes techniques présentent des schémas similaires juste avant de perdre leur stabilité.

Autodiagnostic sans algorithmes complexes

Le principal avantage de la nouvelle méthode est qu'elle ne nécessite pas de modèles de comportement système préétablis, de données historiques ou d'algorithmes prédictifs extrêmement complexes. Au lieu de cela, la technologie analyse en continu les signaux provenant des capteurs existants en temps réel et détecte des changements spécifiques indiquant qu'une défaillance est imminente.

Pour tester la recherche, des quadricoptères du complexe CyberZoo ont été utilisés. Au cours de l'expérience, les scientifiques ont délibérément endommagé les pales des hélices des drones, augmentant le taux de dégradation jusqu'à 55 %. Il s'est avéré que l'appareil commençait à perdre le contrôle alors que l'une des pales n'était endommagée qu'à 15 %. Le système développé a détecté ces signes d'instabilité avec succès avant que la situation ne devienne critique.

Le chef de projet, Jasper van Beers, a comparé le fonctionnement de l'algorithme à la capacité humaine de ressentir la douleur. Selon lui, la douleur fournit à l'humain un retour immédiat sur l'état de son organisme et aide à comprendre quelles actions sont sûres. Malheureusement, les mécanismes modernes sont presque dépourvus d'une telle capacité d'autodiagnostic.

Perspectives pour les voitures autonomes

Les chercheurs considèrent cette technologie comme particulièrement prometteuse pour les voitures autonomes et les systèmes d'aide à la conduite (ADAS). Un véhicule autonome peut rencontrer des problèmes tels que la défaillance de capteurs ou l'usure des mécanismes. Les systèmes actuels ne remarquent souvent le problème que lorsqu'il commence à affecter directement la sécurité de la conduite.

Comme la nouvelle approche utilise uniquement les données des capteurs standard, sa mise en œuvre ne nécessite pas l'installation d'équipements supplémentaires. Cela rend la technologie très attrayante pour les plateformes de robotaxis existantes. Selon ixbt.com, donner aux machines la capacité de « ressentir la douleur » leur permet de prendre conscience de leurs limites avant que la situation ne devienne critique.

En conclusion, cette découverte pourrait faire passer la sécurité non seulement des drones, mais aussi des robots industriels et d'autres systèmes autonomes complexes à un niveau supérieur. Le fait que les machines commencent à se soucier de leur propre « santé » sera un facteur clé dans la prévention des accidents technologiques.