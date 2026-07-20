L'écosystème des startups de New York en plein essor : l'événement StrictlyVC attire les investisseurs

La ville de New York renforce considérablement sa position dans le monde des startups technologiques et du capital-risque. À cet égard, la prestigieuse conférence StrictlyVC se tiendra le 10 septembre prochain au studio Ideal Glass Studios, dans le quartier de West Village. Cet événement vise à célébrer les succès remarquables de l'écosystème des startups de la ville ces dernières années et à créer un espace de dialogue ouvert entre les leaders du secteur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Organisée par StrictlyVC, cette soirée fait son grand retour à New York après une longue pause. Selon les organisateurs, l'événement ne se limitera pas à des discours officiels, mais offrira aux investisseurs, fondateurs et négociateurs un environnement de réseautage intime et exclusif introuvable ailleurs. Les billets d'entrée générale sont actuellement en vente à 180 dollars.

New York en tant que hub technologique

Selon les données basées sur le rapport de Tech:NYC, le « moteur » des startups new-yorkaises fonctionne non seulement de manière stable, mais se développe à une vitesse record. Au premier semestre 2026, plus de 240 startups de la ville ont réussi à lever un total de 1,13 milliard de dollars en investissements d'amorçage (seed). À titre de comparaison, ce chiffre était de 1,06 milliard de dollars à la même période l'an dernier.

Parallèlement au volume des investissements, le montant moyen des financements augmente également. En particulier, les tours de table d'amorçage moyens sont passés de 5,4 millions à 6,64 millions de dollars. Au total, les startups new-yorkaises ont levé la somme impressionnante de 16 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l'année. Cela indique qu'elles se rapprochent du chiffre de 19,1 milliards de dollars levés sur l'ensemble de l'année 2025.

Le flux d'investissements couvre presque tous les domaines stratégiques. Parmi eux, l'IA, la santé, les technologies climatiques, la fintech, la robotique et les technologies de biens de consommation sont en tête. C'est précisément cette forte dynamique de croissance qui a été le principal moteur du retour de la plateforme StrictlyVC à New York.

Thèmes principaux et intervenants

La partie principale de l'événement verra la participation de Craig Shapiro, fondateur de Collaborative Fund, ainsi que de Connie Loizos, rédactrice en chef de TechCrunch et fondatrice de StrictlyVC. Leur session, intitulée « The Business of Belonging », portera sur la raison pour laquelle la construction d'une communauté est devenue l'actif le plus précieux d'une entreprise. Ils analyseront également les opportunités que les investisseurs perçoivent dans le lien entre la technologie et les fans.

Une autre intervention importante sera assurée par Tristan Walker, fondateur de Heirloom Craft. Il partagera ses dix années d'expérience, les secrets de la création d'une marque sur le marché de la consommation et l'évolution du style de leadership à l'ère de l'IA. Les organisateurs ont annoncé que la liste d'autres intervenants prestigieux serait dévoilée dans les semaines à venir.

Les conférences StrictlyVC ne se limitent pas aux discours sur scène. Elles sont importantes car les conversations entamées entre les journalistes de TechCrunch et les représentants de l'écosystème des startups se transforment souvent en projets commerciaux majeurs. Il ne fait aucun doute que de tels événements de réseautage jouent un rôle décisif dans la formation du marché du capital-risque à New York.