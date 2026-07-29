DoorDash lance sa propre entreprise de livraison par drone

DoorDash, l'une des principales plateformes de livraison de repas aux États-Unis, a annoncé le lancement d'une nouvelle activité de livraison basée sur des appareils autonomes appelée DoorDash Air. Cette initiative a été développée par l'équipe de robotique et d'autonomie de l'entreprise et sera à l'avenir pleinement intégrée à l'écosystème de l'application mobile principale. C'est ce que rapporte Techcrunch.com en informe.

Selon ixbt.com, l'ouverture de cette nouvelle direction est intervenue après l'obtention de la certification de transporteur aérien Part 135 délivrée par l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA). Cette autorisation officielle confère à l'entreprise le droit d'effectuer légalement des services de livraison par drone à des fins commerciales sur le territoire des États-Unis. Cependant, cela ne signifie pas que les appareils volants spécialement conçus par DoorDash commenceront immédiatement à transporter des commandes.

Plans futurs et phases de test

L'entreprise n'a pas encore communiqué les délais précis de mise en œuvre pratique de ses nouveaux aéronefs. Dans un premier temps, il est prévu de lancer de petits programmes de test à l'aide d'appareils sans pilote sur de courtes distances, tout en restant dans le champ de vision direct de l'opérateur.

Si DoorDash souhaite permettre à ses drones de voler de manière totalement autonome sur de plus longues distances, elle devra faire approuver par la FAA la technologie de vol hors ligne de vue (BVLOS). Auparavant, des entreprises de premier plan telles qu'Amazon, Wing et Zipline avaient obtenu des certificats similaires.

Partenariats existants et robots autonomes

Malgré le lancement de ce nouveau programme, le géant de la livraison maintient ses partenariats en cours avec Wing et Flytrex. Notamment, DoorDash avait conclu un partenariat en 2022 avec Wing, filiale d'Alphabet, pour un programme de livraison par drone en Australie, avant de l'étendre en 2024 à des villes américaines telles que Dallas-Fort Worth.

Le projet DoorDash Air a été créé au sein du département de recherche et développement de l'entreprise, DoorDash Labs. Ce département est également à l'origine du robot autonome pour trottoirs nommé Dot, présenté en septembre 2025 et actuellement actif dans les banlieues des villes de Tempe, Mesa, Gilbert, Chandler en Arizona, ainsi que de Fremont en Californie.

Une approche axée sur les premiers principes

L'entreprise souligne que la création de drones et de robots de trottoir ne contredit pas son modèle commercial principal. Comme l'a noté Stanley Tang, cofondateur et directeur des produits de DoorDash, dans un article de blog, les spécialistes ne sont pas partis de la création des technologies autonomes les plus récentes, mais de la résolution d'un problème réel auquel est confronté le client.

Du point de vue de l'entreprise, les drones et les robots terrestres font partie intégrante du réseau de livraison plus large qu'ils construisent. Bien que des dispositifs physiques tels qu'un robot de trois cent cinquante livres ou un drone moderne jouent un rôle important, le système d'exploitation et le logiciel capables de déterminer par quel moyen la commande sera livrée revêtent une importance tout aussi critique.