Manna Aero conquiert le marché américain : l'expansion de la livraison par drones

La startup irlandaise Manna Aero a annoncé une stratégie d'expansion à grande échelle pour renforcer sa position sur le marché américain. Spécialisée dans la livraison de produits par drones autonomes, l'entreprise vise à concurrencer des géants comme Amazon et Google sur le marché américain dans les années à venir. Cette étape témoigne du rôle croissant des systèmes robotisés dans le secteur de la logistique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à TechCrunch, le fondateur et PDG de l'entreprise, Bobby Healy, a déclaré que Manna Aero établit un centre opérationnel et de production majeur à Tulsa, dans l'Oklahoma. Le projet prévoit la création d'environ 1 000 nouveaux emplois dans les prochaines années. La construction de l'usine a déjà commencé et les processus de production devraient être opérationnels dans environ un an.

Pourquoi le marché américain est-il important ?

La direction de Manna Aero souligne plusieurs facteurs expliquant le choix des États-Unis. Premièrement, la culture de consommation du pays et le fait que des agrégateurs comme DoorDash et Uber Eats aient parfaitement structuré le marché créent un environnement favorable pour la startup. Selon Bobby Healy, le marché américain est actuellement la région la plus attractive et la plus demandeuse au monde.

L'entreprise a levé 50 millions de dollars en capital-risque en avril. La majeure partie de ces fonds sera consacrée au développement de l'infrastructure aux États-Unis. Manna Aero envisage également de lancer ses activités dans six autres villes en plus de Tulsa. Selon le plan, l'entreprise devrait être présente dans toutes ces villes d'ici la fin de 2027.

Approche technologique et concurrence

Les drones de Manna ont un mécanisme de fonctionnement unique : ils ne se posent pas au sol. Au lieu de cela, les drones restent en vol stationnaire et descendent le colis à l'aide d'un câble spécial (tether). Cette méthode est également utilisée par Wing, filiale de Google, et par Zipline. Cela permet d'assurer la sécurité et d'augmenter la vitesse de livraison.

Il est intéressant de noter que Manna Aero a été contrainte d'arrêter son service de livraison par drones dans son pays d'origine, l'Irlande. La raison invoquée est la complexité des réglementations européennes et l'absence de normes de planification nécessaires à l'expansion. À l'inverse, la politique menée par la Federal Aviation Administration (FAA) aux États-Unis donnerait un « turbo » à l'industrie des drones.

L'entreprise qualifie son modèle économique de « livraison en tant que service » (delivery-as-a-service). Alors qu'en Europe, elle a collaboré avec des plateformes comme Deliveroo et Uber Eats, aux États-Unis, elle prévoit de servir ses clients à la fois par le biais de partenariats et de sa propre application. Cela permet à la startup d'être flexible sur le marché.

Actuellement, le siège social et le centre de recherche et développement (R&D) de Manna Aero restent en Irlande. Cependant, l'entreprise a décidé de miser toutes ses ressources principales sur le marché américain. Pour diriger le processus d'expansion, Kenny Jacobs, ancien directeur marketing de Ryanair, a été nommé président de l'entreprise. Cela témoigne du sérieux des ambitions de la startup.