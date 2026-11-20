L'avenir numérique de l'Ouzbékistan affiche des taux de croissance rapides, avec un potentiel important pour devenir un centre technologique leader en Asie centrale — un hub IT Cependant, atteindre ces objectifs stratégiques dépend directement de l'efficacité avec laquelle les défis liés aux infrastructures, à la formation des cadres et à la cybersécurité seront relevés.

Les travaux menés dans le cadre de la stratégie « Ouzbékistan numérique – 2030 » transforment radicalement l'environnement technologique du pays. La situation globale de la société et de l'économie peut être analysée à travers le prisme des réalisations accomplies et des obstacles à venir.

Principales réalisations et opportunités de la transformation numérique

Ces dernières années, des résultats significatifs ont été enregistrés dans le secteur technologique :

Croissance des exportations IT et des grands écosystèmes : IT Park Uzbekistan Les exportations de services des résidents couvrent désormais plus de 100 marchés nationaux, avec pour objectif d'atteindre ce chiffre d'ici 2030 : 5 milliards de dollars Par ailleurs, Uzum la formation de grands écosystèmes numériques comme celui-ci démontre la force croissante du secteur privé.

Intelligence artificielle et cadre juridique : L'adoption de la stratégie de développement des technologies d'intelligence artificielle (IA) d'ici 2030 et de la loi sur le Centre international des technologies numériques crée une base juridique pour attirer les investissements étrangers et les grandes entreprises technologiques internationales.

Gouvernement électronique et fintech : La numérisation active des services publics (my.gov.uz via le portail plus de 900 services mis en place) et l'expansion des systèmes de paiement ont amélioré le confort des citoyens et des entrepreneurs.

Avantage démographique jeune : La forte proportion de jeunes dans la population constitue un facteur clé pour l'acquisition rapide de nouvelles compétences numériques et la formation de spécialistes répondant aux exigences du marché international.

Domaine Réalisation ou opportunité Défi ou problème actuel Marché IT et exportations Exportations vers 100+ pays, objectif de 5 milliards $ d'ici 2030, Uzum écosystème Rythme de déploiement des startups locales sur le marché mondial Infrastructures et services my.gov.uz 900+ services publics via le portail, développement fintech Disparité d'accès à Internet et aux services entre la capitale et les régions éloignées Capital humain Population jeune, augmentation du nombre de développeurs débutants Senior Pénurie de spécialistes de niveau et d'ingénieurs en IA Droit et sécurité Stratégie IA, loi sur le Centre international des technologies numériques Protection des données personnelles, cybercriminalité et littératie numérique

Principaux problèmes à résoudre

Pour faire passer l'économie numérique à un niveau supérieur, il est nécessaire de travailler sur les questions systémiques suivantes :

Disparité numérique régionale : Il subsiste un écart entre Tachkent et les grandes villes par rapport aux régions éloignées en termes de qualité de l'Internet haut débit et d'accès aux services numériques.

Pénurie de cadres hautement qualifiés : Bien que le nombre de développeurs de niveau débutant (Junior) augmente, le besoin en spécialistes expérimentés capables de gérer des projets complexes reste élevé Senior ainsi qu'en ingénieurs en intelligence artificielle.

Cybersécurité et protection des données : À mesure que l'échelle des services numériques s'étend, assurer la sécurité des données personnelles, lutter contre la cybercriminalité et améliorer la littératie numérique de la population deviennent des priorités.

En conclusion, l'Ouzbékistan avance de manière cohérente sur la voie du développement numérique. Les avantages fiscaux, les facilités juridiques et les investissements dans les infrastructures créent une base solide pour faire du pays un hub IT leader de la région dans les années à venir, à condition que les obstacles soient progressivement levés.

Selon vous, pour que l'Ouzbékistan devienne un hub IT régional, sur quel domaine faut-il se concentrer en priorité : le développement équitable des infrastructures dans les régions ou Senior la formation de cadres et de spécialistes en intelligence artificielle ? Laissez votre avis en commentaire !