Ламин Ямаль әр голынан кейін неге «304» белгісін көрсетеді?

·43K·Әлем
Ламин Ямаль әр голынан кейін неге «304» белгісін көрсетеді?

Ламин Ямаль гол соққан сайын камералар оның өзіне тән әдетін назардан тыс қалдырмайды. Футболшы қолдарымен «304» санын көрсетеді. Көпшілік мұны жай ғана голды тойлау тәсілі деп ойлауы мүмкін. Алайда бұл санның Ямаль үшін мағынасы әлдеқайда терең.

Мәселе мынада: «304» — футболшы өскен Испанияның Матаро қаласындағы Рокафонда ауданының пошта индексі 08304-тің соңғы үш саны. Ямаль бұл белгі арқылы балалық шағын, алғашқы қадамдарын жасаған ауданын және өз тамырын ешқашан ұмытпайтынын көрсетеді. Осылайша ол: «Мен қайдан шыққанымды ұмытқан жоқпын», деген мағынаны жеткізеді.

Бір қызығы, 304 саны оның голды тойлау тәсілінде ғана емес, спорттық жабдықтарында да көрініс тапқан. Футболшының бутсыларында да осы сан жазылған. Бұған қоса, 2026 жылғы әлем чемпионаты кезінде Ямальдың мойнына «304» пішініндегі алқа таққаны да жанкүйерлердің назарынан тыс қалмады.

Ламин Ямальдың мойнында қол пішініндегі алтын кулоны бар шынжыр тағылған.

Футболда жанкүйерлер көбіне соғылған голдар мен жеңіп алынған жүлделерді есте сақтайды. Алайда ұлы футболшыларды өзгелерден ерекшелендіретін нәрсе — олардың құндылықтары, шыққан тегіне деген құрметі және өзіне тән нышандары.

Бүгінде 304 — жай ғана сан емес. Ламин Ямаль үшін ол балалық шақ естеліктерінің, оны үлкен футболға жетелеген ауданының және өз тамырына деген адалдығының белгісі. Сондықтан бұл сан бүгінде әлем жанкүйерлері арасында Ямальдың айрықша нышанына айналды.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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