Тайландта ұзындығы 1,8 метрлік алып кесіртке дүкенге кіріп, сатып алушыларды қорқытты!
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Тайландтың Накхонпатхом провинциясындағы азық-түлік дүкеніне ұзындығы шамамен 1,8 метр болатын алып кесіртке кіріп кетті. Бауырымен жорғалаушының сауда залында пайда болуы сатып алушылар мен қызметкерлер арасында дүрбелең туғызды.
Куәгерлер түсірген видеода кесірткенің дүкен сөрелеріне шығып, азық-түлік іздегені көрінеді. Қозғалған кезде ол кейбір тауарларды жерге түсіріп жіберген. Адамдар жануарға жақындамай, жағдайды қауіпсіз қашықтықтан бақылаған.
Хабар түскеннен кейін оқиға орнына жабайы табиғат мамандары жетті. Олар кесірткені ешкімге зиян келтірмей ұстап, дүкеннен алып шықты.
Алғашқы болжамдарға сәйкес, құрғақ ауа райы мен азық тапшылығы жануардың елді мекенге кіруіне себеп болған. Оқиға кезінде адамдар зардап шеккен жоқ.
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