Мәскеулік отбасында 15-ші сәби дүниеге келді

·13.2K·Әлем
Мәскеулік отбасында 15-ші сәби дүниеге келді

Мәскеулік отбасында қуанышты оқиға болды — 41 жастағы Надежда Рогова 15-рет ана атанды. Ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, отбасында тағы бір сәби — қыз дүниеге келген.

Ата-анасы жаңа туған сәбиге Вера, яғни «Сенім» деп ат қойды. Осылайша, бұл үлкен әрі тату отбасында енді 10 қыз бен 5 ұл өсіп келеді.

15 баланы тәрбиелеу, оларға жеткілікті мейірім бөлу және әрқайсысының өзіне көңіл бөлінетінін сезінуіне жағдай жасау оңай емес. Соған қарамастан, Надежда Рогова үлкен отбасындағы сүйіспеншілік пен татулықтың басты сыры бір-бірін қолдауда екенін атап өтті.

Көпбалалы ана отбасында осыншама көп махаббатқа қалай орын табылатыны туралы сұраққа былай жауап берді:

«Құдай балаларды береді, олар дүниеге келеді. Әрбір сәбимен бірге Құдай бізге одан да көп күш пен мейірім сыйлайды. Меніңше, ең бастысы — бәріне қарапайымырақ қарау, бір-бірін жақсы көру және өзара көмектесу. Сонда бәрі ойдағыдай болады».

Рогованың пікірінше, үлкен отбасындағы ең маңызды нәрсе — балалардың арасында мейірім, өзара құрмет пен көмек атмосферасын қалыптастыру. Жаңа сәбидің дүниеге келуі отбасы үшін тағы бір үлкен қуаныш пен мейірімнің қайнар көзіне айналды.

МәскеуНадежда РоговаВера
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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