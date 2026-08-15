Роналду жасырын түрде үйленді: неке келісімінде не бар?
Криштиану Роналду мен Джорджина Родригес он жылға жуық қарым-қатынастан кейін ресми түрде отбасын құрды. Жұп 11 тамызда Португалияның Кашкайш қаласындағы өз резиденциясында жабық азаматтық неке рәсімін өткізген. Рәсімнің құпия ұйымдастырылғаны соншалық, оған футболшының анасы мен бауырлары да қатыспаған. Некелесу фактісін Роналдудың өкілдері де растады.
Алайда рәсімнің өзінен де көбірек қызығушылық тудырған жайт бар: Роналду мен Джорджина некеге бір күн қалғанда арнайы келісімге қол қойған. Оған сәйкес, олардың мүлкі бөлек тәртіппен басқарылады.
Барлығы 11 тамызда Кашкайшта өтті
Португалияның «Jornal de Notícias» басылымы алған неке құжаттарына сәйкес, азаматтық рәсім 11 тамызда жұптың Кашкайштағы үйінде өткен. Бұл күн де кездейсоқ таңдалмаған — Роналду мен Джорджина бір жыл бұрын, 2025 жылғы 11 тамызда құда болғандарын жариялаған еді.
Неке көпшілік қатысқан салтанатты той немесе жүздеген қонақ жиналған шоу емес, өте тар шеңберде ұйымдастырылған.
Рәсімге жұптың бес баласы — Криштиану Жуниор, Ева, Матео, Алана Мартина және Белла Эсмеральда да қатысқан.
Төрт куәгер кім болды?
Неке құжатында төрт куәгер көрсетілген.
Олардың қатарында Роналдудың «Спортингтегі» кезінен бергі досы Мигел Пайшау, Джорджинаның әпкесі Ивана Родригес, зергер Хосе Родригес Сангиль және оның жұбайы Моника Гонсалес Мартинес бар.
Осылайша, футбол әлеміндегі ең танымал жұптардың бірі өміріндегі ең маңызды күнді үлкен салтанаттан гөрі отбасы мен ең жақын адамдарының ортасында өткізуді таңдаған.
Роналдудың анасы рәсімге неге келмеді?
Ең көп талқыланған жайттардың бірі — Роналдудың анасы Долорес Авейру мен бауырларының рәсімде көрінбеуі болды.
Бұл жағдай Португалия баспасөзінде отбасында келіспеушілік бар деген түрлі болжамдардың таралуына себеп болды. Алайда әзірге мұндай жанжалды растайтын сенімді ақпарат жоқ.
Керісінше, Долорес пен Роналдудың әпкесі Катя жұптың некесі туралы әлеуметтік желідегі жазбасына жылы пікір білдіріп, жүрекше қалдырған. Сондықтан олардың рәсімге қатыспауын автоматты түрде отбасылық жанжалмен байланыстыруға негіз жоқ.
Некеге бір күн қалғанда қол қойылған маңызды құжат
Роналду мен Джорджина 10 тамызда, яғни некеге бір күн қалғанда, Лиссабондағы нотариалдық кеңседе неке келісімін рәсімдеген.
Құжатта мүлікті бөлек сақтау режимі таңдалған. Бұл тәртіпке сәйкес, әр тарап некеге дейін өзіне тиесілі болған мүлікті өз атында сақтап қалады. Некеден кейін жеке сатып алынған активтер де автоматты түрде ортақ мүлікке айналмайды. Бірге сатып алынған мүлік екі тарапқа да тиесілі болуы мүмкін.
Бұл таңдау, әсіресе Роналду сияқты орасан зор активтері бар спортшы үшін, маңызды заңды қадам саналады.
Джорджина Роналду тегін алған жоқ
Неке құжаттарында тағы бір қызықты деталь бар.
Роналду да, Джорджина да некеден кейін тегтерін өзгертпеген. Джорджина Родригес бұрынғы тегін сақтап қалған.
Құжатта жұптың тұрақты тұратын мекенжайы Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд деп көрсетілген. Роналду қазір осы жерде «Әл-Наср» клубында өнер көрсетіп жүр.
Жүзіктердегі бір кішкентай белгі
Жұп некеден кейін әлеуметтік желіде қолдарындағы жүзіктер бейнеленген суретті жариялады.
Онда олардың есімдеріне меңзейтін «C ❤️ G» белгісі көрінген. Бұл қарапайым деталь үлкен қызығушылық тудырып, көп жылға созылған қарым-қатынастың ресми некемен аяқталғанын символдық түрде көрсетті.
Тойдан кейін қайтадан футбол
Үлкен салтанаттан кейін ұзақ бал айы да болмаған.
Хабарларға қарағанда, Роналду көп ұзамай Сауд Арабиясына қайтып, «Әл-Наср» клубының жаттығуларына қосылған. 41 жастағы футболшы жаңа маусымға дайындықты жалғастырып жатыр.
Осылайша, он жылға жуық уақытқа созылған қарым-қатынас, бес баласы бар үлкен отбасы және ұзақ уақыт талқыланған неке тақырыбы ақыры ресми түрде мәресіне жетті.
Алайда Роналду мен Джорджина бұл оқиғаны да өз стилінде өткізді: сән-салтанатты көпшілік шоуының орнына жабық рәсім, санаулы куәгер және некеге бір күн қалғанда мұқият рәсімделген қаржылық келісім.
Ең қызығы, әлемдегі ең танымал футболшылардың бірінің үйлену тойы миллиондаған жанкүйердің алдында емес, өз үйінде және ең тар шеңберде өткен.
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