Роналду мен Джорджина мүліктерін бөлек сақтауға келісті
Португалиялық футбол жұлдызы Криштиану Роналду мен Джорджина Родригес некеден кейін де мүліктерін бөлек сақтау тәртібін таңдаған. Бұл туралы «Jornal de Notícias» басылымы неке құжаттарына сүйеніп хабарлады.
Мәлім болғандай, жұп 11 тамызда Португалияның Кашкайш қаласындағы резиденциясында некеге тұрған. Салтанатты рәсім өте тар шеңберде ұйымдастырылып, оған жұптың бес баласы да қатысқан.
Некеге тұрудан бір күн бұрын, 10 тамызда Роналду мен Родригес Лиссабондағы нотариат кеңсесінде неке шартын жасасқан. Құжатқа сәйкес, олар «мүлікті бөлу» режимін ұстанады. Бұл тәртіп әр тарапқа некеге дейін иеленген және неке кезінде өз атына жинаған активтерін бөлек сақтауға мүмкіндік береді.
Неке туралы куәлікте ерлі-зайыптылардың тегтерін өзгертпегені және тұрақты тұратын жері ретінде Сауд Арабиясының астанасы Эр-Рияд көрсетілгені де атап өтілген. Салтанатты рәсімге Роналдудың жақын досы Мигел Пайсан, Джорджинаның әпкесі Ивана Родригес, сондай-ақ испаниялық зергер Хосе Родригес Сангиль мен оның әйелі Моника Гонсалес Мартинес куәгер ретінде қатысқан.
Салтанатты рәсімге Роналдудың анасы Долорес Авейру мен әпке-сіңлілері қатыспаған. Алайда бұл жағдай отбасылық жанжалдың бар екенін білдіретіні туралы ресми ақпарат жоқ.
Роналду мен Джорджина 2016 жылы Мадридте танысқан. Ол кезде Родригес «Gucci» дүкенінде сатушы болып жұмыс істеген. Жұп 2025 жылдың тамызында некеге тұратынын жариялаған еді.
Осылайша, он жылға жуық қарым-қатынастан кейін шаңырақ көтерген танымал жұп некені рәсімдеумен қатар, ірі қаржылық активтерін басқарудың құқықтық тәртібін де белгілеген.
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