АҚШ-та 17 жастағы жасөспірім анасы мен інісін өлтірмес бұрын ChatGPT қолданған
АҚШ-тың Массачусетс штатында болған сұмдық оқиға жасанды интеллектіні пайдалануға қатысты пікірталастарды қайтадан күн тәртібіне шығарды. 17 жастағы Арджун Аравинд анасы мен 14 жастағы інісінің өліміне қатысты айыпталып, қамауға алынды. Тергеу барысында жасөспірім қайғылы оқиғаға дейін ChatGPT арқылы отбасы мүшелеріне зиян келтіруге қатысты қиял-ғажайып сценарийлерді талқылағаны анықталған.
Мәліметтерге сәйкес, оқиға Массачусетс штатындағы Актон қаласында болған. 11 тамызда 45 жастағы Судха Венкатесан мен оның 14 жастағы ұлы Сиддхарт Аравинд үйден қайтыс болған күйде табылған. Құқық қорғау органдары үйдегі жағдайға байланысты тексеру бастаған.
Тергеушілердің айтуынша, Арджун оқиғаға дейін интернет пен ChatGPT-ті пайдаланып, отбасы мүшелерінің өлімі туралы теориялық идеялар мен көркем әңгімелер жасаған. Онда кейіпкерлер мен түрлі жағдайлар сипатталған, ал тергеушілер бұл хат алмасуларды маңызды дәлел ретінде зерттеп жатыр.
Қайғылы оқиғадан кейін жасөспірім анасына тиесілі көлікпен үйден кеткен. Көп ұзамай полиция оны Актоннан шамамен 21 шақырым жердегі аумақта анықтап, қамауға алған. Көліктен іске қатысы болуы мүмкін заттар да табылғаны хабарланды.
Ең назар аударарлық жайттардың бірі — күдіктінің сотта өз кінәсін мойындамағаны. Оған екі адамды өлтіруге қатысты қылмыстық айыптар тағылып, қазір тергеу жалғасып жатыр.
Бұл іс қоғамда жасанды интеллект чат-боттарының, әсіресе кәмелетке толмағандар тарапынан, қандай мақсатта пайдаланылып жатқаны туралы маңызды сұрақтарды қайта көтерді. Алайда құқық қорғау органдары әзірге ChatGPT қайғылы оқиғаның себебі болды деген қорытынды жасаған жоқ — тергеу оқиғалар тізбегі мен күдіктінің ниетін анықтауды жалғастыруда.
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