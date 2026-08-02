Қытайда әйел ұлының тойында келіннің шын мәнінде жоғалып кеткен қызы екенін біліп қалды
2021 жылғы 31 наурызда Қытайдың Цзянсу провинциясында өтіп жатқан үйлену тойы күтпеген оқиғаға байланысты мүлде басқа сипат алды. Мереке қызған шағында, қонақтар қуанышқа бөленіп, қалыңдық пен күйеу жігіт жаңа өмірге алғашқы қадамдарын жасап жатқан еді. Алайда дәл осы сәтте болған оқиға екі жастың ғана емес, екі отбасының да тағдырын түбегейлі өзгертті.
Бәрі күйеу жігіттің анасы қалыңдықтың қолындағы туа біткен даққа назар аударған кезде басталды. Бұл белгі әйелге жиырма жылдан астам уақыт бұрын жоғалып кеткен, күн сайын сағынып, көз жасын төккен қызын есіне салды. Ол бір сәтке абдырап қалды да, көп жылдан бері жүрегінде сақталған жарасы қайта ашылды.
Ана дірілдеген дауыспен қалыңдықтың ата-анасына жақындап, олардың өмірін төңкеріп жіберуі мүмкін сұрақ қойды:
— «Қыздарыңызды асырап алдыңыздар ма?»
Бұл сұрақ қалыңдықтың ата-анасын терең ойға салды. Өйткені олар жылдар бойы барлығынан, тіпті қыздың өзінен де бір құпияны жасырып келген еді. Ақыры шындық ашылды: олар көп жыл бұрын жол жиегінде қараусыз қалған қызды тауып алып, өз баласындай мейіріммен тәрбиелеген екен.
Қалыңдық өзінің туған анасын тапқанын түсінген сәтте тойдағы қуаныш көз жасына ұласты. Ол бұл кездесуді өміріндегі ең бақытты әрі ең әсерлі сәт деп атады. Алайда сол кезде барлығының ойында бір сұрақ пайда болды: енді тойдың тағдыры не болады? Өйткені олар аға-қарындас болып шыққан жоқ па?
Алайда дәл осы жерде тағдыр тағы бір күтпеген бұрылыс жасады. Қызынан айырылғаннан кейін бұл қайғыға шыдай алмаған ана кейінірек бір ұл баланы асырап алып, оны өз перзентіндей өсірген екен. Демек, күйеу жігіт пен қалыңдықтың арасында ешқандай қандастық байланыс болмаған.
Сондықтан үйлену тойы тоқтатылмады. Керісінше, ол екі жастың неке қию салтанаты ғана емес, жиырма жылдық айырылыстан кейін анасы мен қызының қайта табысып, тұтас отбасының қайта қауышқан ұмытылмас күніне айналды.
Анасы қызының қандай жағдайда жоғалып кеткені туралы ешқашан жұртшылыққа толық мәлімет бермеді. Оның айтуынша, өткеннің қайғысы мен қасіреті артта қалды, ең бастысы — қызының тірі, аман-есен әрі бақытты болғаны.
Бұл оқиға ресми түрде құжатталған және оның егжей-тегжейі бірқатар халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде Oriental Daily басылымында да жарияланған. Бұл оқиға көпшілік тарапынан тағдырдың ең әсерлі әрі ғажайып хикаяларының бірі ретінде бағалануда.
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