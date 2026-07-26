Жаңа туған сәбидің әрекеті интернетті таңғалдырды (видео)
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Әлеуметтік желілерде жаңа ғана дүниеге келген сәби қатысқан әсерлі видео миллиондаған қолданушының назарын аударды. Видеода жаңа туған сәбидің дәрігер қолындағы стетоскопты мықтап ұстап алып, оны жібермей тұрғаны көрсетілген.
Дәрігер стетоскопты алуға тырысқанымен, сәби оны қолынан шығармауға тырысады. Дәл осы сүйкімді көрініс видеоны тамашалағандардың жүзіне күлкі сыйлады.
Қысқа уақытта миллиондаған қаралым жинаған видеоның астында қолданушылар сәбиді әзілдеп «болашақ дәрігер», «мамандығын туған күнінде-ақ таңдап қойыпты» деп пікір қалдыруда.
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