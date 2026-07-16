Мессидің шомылдырған сәбиі енді оған қарсы алаңға шығады
Аргентина мен Испания арасындағы әлем чемпионатының финалы екі мықты команданың тартысы ғана емес, сонымен қатар Лионель Месси мен Ламин Ямаль арасындағы алғашқы ресми кездесу ретінде де тарихқа енуі мүмкін. Алайда олардың таныстығы бүгін емес, 19 жыл бұрын басталған.
2007 жылы Месси «Барселонаның» негізгі құрамынан берік орын алып келе жатқан 20 жастағы футболшы болған кезде, Ламин Ямаль небәрі бес айлық сәби еді. Сол күні Ямальдың отбасы «Барселона», ЮНИСЕФ және «Sport» газеті ұйымдастырған байқауда жеңіске жетіп, футболшылармен фотосессияға қатысқан. Кездейсоқ оларға дәл Месси түскен.
Фотограф Жоан Монфорт түсірген суреттерден Мессидің кішкентай Ямальды қолына алып, оны шомылдырып жатқанын көруге болады. Бұл кадрларды 2024 жылы Ямальдың әкесі әлеуметтік желіде жариялап, олар қайтадан бүкіл әлемнің назарын аударды.
Монфорттың айтуынша, Месси бастапқыда сәбимен өзін қалай ұстауды білмей қалған, бірақ көп ұзамай жағдайға бейімделген. Ол бұл оқиғаны «тағдырдың нағыз ғажайыбы» деп атаған.
Ал бүгінде сол бес айлық сәби Испания құрамасының көшбасшыларының біріне айналды. 19 жасқа дейін Ямаль 56 гол соғып, Ла Лига, Испания кубогы және Еуро-2024 жеңімпазы атанып үлгерді.
Осылайша, шамамен жиырма жыл бұрынғы фотосессиядан басталған ерекше оқиға енді әлем чемпионатының финалында жаңа тарау ашуы мүмкін.
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