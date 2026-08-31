Бразилиялық отбасындағы таңғажайып тұқым қуалаушылық: кейбір мүшелерінде 24 саусақ бар
Бразилиялық Да Силва отбасы өзінің ерекше тұқым қуалаушылық қасиетімен әлем назарын аударды. Отбасының кейбір мүшелері екі қолы мен аяғында алты саусақпен туылған.
Бұл оларда барлығы 24 саусақ — қолдарында 12 және аяқтарында тағы 12 саусақ бар екенін білдіреді.
Мәліметтерге сәйкес, Бразилияда тұратын бұл үлкен отбасының бірқатар мүшелерінде аталмыш сирек қасиет ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келеді. Кейбір дереккөздерде отбасының 20-дан астам мүшесінің 14-інде қол мен аяқта қосымша саусақтар бар екені жазылған.
Бұл жағдай медицинада полидактилия деп аталады. Бұл тұқым қуалаушылық қасиеттің нәтижесінде адам қол немесе аяқтарында әдеттегіден көп саусақпен туылуы мүмкін.
Ең қызығы, Да Силва отбасының мүшелері бұл қасиетті кемшілік деп санамайды. Керісінше, олар өздерінің өзгелерден ерекшелігін мақтанышпен қабылдап, қалыпты өмір сүруде.
Отбасы мүшелері үшін сәбидің дүниеге келуі қарсаңындағы ең қызықты сұрақтардың бірі — оның қыз немесе ұл болуы емес, керісінше бес немесе алты саусақпен туылуы.
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