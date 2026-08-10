88 долларлық кірпік процедурасы қалыңдықты қорқынышты жағдайға түсірді

·13.8K·Әлем
88 долларлық кірпік процедурасы қалыңдықты қорқынышты жағдайға түсірді

Ұлыбританиялық 26 жастағы суретші Полли Бибби үйлену тойының алдында өзін одан әрі әдемі сезіну үшін алғаш рет кірпігін ұзарту процедурасын жасатты. Процедура шамамен 88 долларға түскен, оған дейін аллергияға қарсы сынама да жүргізілген.

Алайда процедурадан бірнеше сағат өткен соң оның көздері қызарып, жасаурап, аши бастады. Басында мұны поллиноздың белгісі деп ойлаған Полли кейін көздерінде сары бөлінді пайда болып, тіпті көру қабілеті бұлыңғырланғанын айтты.

Дәрігерлерге жүгінгеннен кейін кірпікті ұзартуда қолданылған құралдарға аллергиялық реакция пайда болғаны анықталды. Поллиге антибиотиктер мен антигистаминдік дәрілер беріліп, ісік басылған соң жасанды кірпіктерді алып тастау ұсынылды.

Қалыңдықтың айтуынша, көздері қатты ісініп, қызарып кеткендіктен, біраз уақыт бойы дерлік көре алмаған. Кірпіктерді алып тастау процедурасы да оған өте ауыр тиген. Қазір көздерінде қызару, ісіну және бұлыңғыр көру сақталып отыр.

Мамандар кірпікті ұзарту кезінде аллергиялық реакция, инфекция және көз айналасының зақымдануы сияқты қауіптер бар екенін атап өтуде. Полли өз тәжірибесін басқа қалыңдықтарға ескерту ретінде бөлісіп, үйлену тойы қарсаңында жаңа косметикалық процедураларды байқап көруде сақ болуға шақырды.

ҰлыбританияПолли Бибби
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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