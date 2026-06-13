Hyundai Elantra 2026 поступил в продажу в Китае: цены и основные изменения

Компания Hyundai официально начала продажи обновленного седана Элантра 2026 на китайском рынке. Новая модель предлагается покупателям в трех комплектациях. Стоимость автомобиля варьируется от 100 000 до 124 000 юаней (примерно от 13 800 до 17 100 долларов) в зависимости от выбранной версии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

С точки зрения внешнего вида модель 2026 года практически не отличается от предыдущей версии. Элантра сохранила фирменную широкую решетку радиатора и единую светодиодную полосу, объединяющую задние фонари. Габариты автомобиля остались прежними: длина составляет 4720 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1415 мм, а колесная база — 2720 мм.

В салоне на передней панели расположены два экрана. В базовой и средней комплектациях установлена 8-дюймовая цифровая приборная панель, тогда как в топовой версии диагональ этого экрана составляет 10,25 дюйма. Hyundai также внесла небольшие изменения в список оснащения. В частности, из комплектации ГЛКс Элите были исключены такие функции, как навигация и подогрев руля, однако теперь все версии оснащены портами USB-C.

Что касается технических характеристик, все модели Hyundai Elantra 2026 оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем. Этот мотор выдает 115 л.с. и 143,9 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется традиционный вариатор.