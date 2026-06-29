Porsche создала новый гоночный автомобиль мощностью 520 л.с. стоимостью 375 тысяч долларов

·16·Авто
Porsche создала новый гоночный автомобиль мощностью 520 л.с. стоимостью 375 тысяч долларов

Porsche готовится представить новое поколение модели GT4 Р для мира автоспорта. Ожидается, что этот автомобиль, который заменит предыдущие версии на базе 718 Кайман, дебютирует в сезоне 2027 года.

Новая модель оснащена мощным атмосферным двигателем, улучшенной аэродинамикой и современной системой телеметрии. Компания позиционирует его как более быстрый и конкурентоспособный инструмент для глобальных соревнований GT4.

4,0-литровый двигатель от 911 GT3 Куп

Основная сила GT4 Р — это 4,0-литровый 6-цилиндровый атмосферный оппозитный двигатель.

Этот агрегат позаимствован у модели 911 GT3 Куп и обладает следующими характеристиками:

  • мощность — 520 л.с.;

  • максимальный крутящий момент — 470 Нм;

  • максимальные обороты — 8750 об/мин;

  • мощность в кВт — 382 кВт.

В зависимости от требований Баланке оф Performance в конкретной гоночной серии, мощность двигателя может быть настроена индивидуально.

Трансмиссия для гонок

Автомобиль оснащен 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Управление осуществляется с помощью подрулевых лепестков. Также модель имеет 4-дисковое гоночное сцепление, рассчитанное на высокие нагрузки.

Эта система предназначена для быстрого переключения передач и обеспечения высокой надежности в условиях трека.

Porsche создала новый гоночный автомобиль мощностью 520 л.с. стоимостью 375 тысяч долларов

Шасси и аэродинамика серьезно переработаны

Новый GT4 Р будет иметь расширенную колею и лучшую устойчивость по сравнению с предыдущими версиями на базе Кайман.

Основные аэродинамические решения:

  • заднее антикрыло с 11 позициями регулировки;

  • легкие кузовные панели;

  • элементы из натурального композитного волокна;

  • кузов, адаптированный под правила GT4;

  • конфигурация, повышающая стабильность на высоких скоростях.

Хотя автомобиль сохранил узнаваемый силуэт модели 911, технически он полностью адаптирован под глобальные требования GT4.

Porsche создала новый гоночный автомобиль мощностью 520 л.с. стоимостью 375 тысяч долларов

Современный дисплей и анализ данных

В салоне установлен современный 10,3-дюймовый дисплей.

Он работает с интегрированным ГПС и системой сбора данных для детального анализа. Это позволяет командам:

  • отслеживать время круга;

  • анализировать действия пилота;

  • контролировать параметры автомобиля;

  • сохранять данные по треку

позволяет.

Porsche создала новый гоночный автомобиль мощностью 520 л.с. стоимостью 375 тысяч долларов

Вес и основные технические показатели

Показатель

Данные

Двигатель

4,0-литровый оппозитный

Цилиндры

6

Мощность

520 л.с.

Крутящий момент

470 Нм

Макс. обороты

8750 об/мин

Коробка передач

6-ступенчатая секвентальная

Вес

около 1515 кг

Дебют

Сезон 2027 года

Porsche заявляет, что новая модель будет иметь значительное преимущество перед предыдущими версиями GT4 в динамике, управляемости и стабильности.

Какова цена?

Новый GT4 Р не будет дешевым гоночным автомобилем.

В США его рекомендованная цена вместе с расходами на доставку составляет 375 тысяч долларов.

В Европе начальная цена стартует от 265 тысяч евро.

Porsche создала новый гоночный автомобиль мощностью 520 л.с. стоимостью 375 тысяч долларов

«Новая страница в автоспорте Porsche»

Компания оценила новую модель как важную веху в своей истории автоспорта.

«911 — это живая легенда. С новым GT4 Р мы открываем новую страницу в автоспорте Porsche, предлагая командам еще более мощный и конкурентоспособный инструмент», — подчеркнули в компании.

Ожидается, что новый GT4 Р начнет демонстрировать свой потенциал на международных треках с 2027 года.

Как вы думаете, сможет ли этот Porsche мощностью 520 л.с. стать лидером в своем классе? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами автомобилей.

Porsche718 Cayman911 GT3 CupGT4 R
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новое поколение BMW X5 представят в совершенно ином дизайне: опубликованы первые фотоНовое поколение BMW X5 представят в совершенно ином дизайне: опубликованы первые фотоСегодня, 16:51Логотипы автомобилей Volkswagen стали мишенью воров: проблема не решается уже десять летЛоготипы автомобилей Volkswagen стали мишенью воров: проблема не решается уже десять летСегодня, 15:53Количество автомобилей в Узбекистане превысило 4,9 миллионаКоличество автомобилей в Узбекистане превысило 4,9 миллионаСегодня, 14:44Tesla урегулировала иск по смертельному ДТП: система ФСД под контролемTesla урегулировала иск по смертельному ДТП: система ФСД под контролемСегодня, 11:56Mercedes-Benz на грани кризиса: сотрудники могут работать больше за меньшие деньгиMercedes-Benz на грани кризиса: сотрудники могут работать больше за меньшие деньгиСегодня, 11:25Эпидемия выбоин на дорогах Британии: эксперты признали ошибкуЭпидемия выбоин на дорогах Британии: эксперты признали ошибкуСегодня, 10:58
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Представлена новая Lada Нива Легенд: мощный мотор и обновленная подвеска
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
Lada Азимут получит уникальную систему обогрева передних стекол
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
В 2026 году будет выпущено 3000 экземпляров Lada Азимут
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Toyota представила Camry с двумя двигателями и мощностью 700 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Представлен бронированный пикап Резвани Фортресс мощностью 850 л.с.
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Zeekr больше не лидер: названы самые умные автомобили Китая
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
Представлен Kia Seltos 2027: 190 л.с. и 8-ступенчатый автомат
Запуск производства Lada Нива Легенд с новым двигателем и оцинкованным кузовом
Запуск производства Lada Нива Легенд с новым двигателем и оцинкованным кузовом