Porsche создала новый гоночный автомобиль мощностью 520 л.с. стоимостью 375 тысяч долларов

Porsche готовится представить новое поколение модели GT4 Р для мира автоспорта. Ожидается, что этот автомобиль, который заменит предыдущие версии на базе 718 Кайман, дебютирует в сезоне 2027 года.

Новая модель оснащена мощным атмосферным двигателем, улучшенной аэродинамикой и современной системой телеметрии. Компания позиционирует его как более быстрый и конкурентоспособный инструмент для глобальных соревнований GT4.

4,0-литровый двигатель от 911 GT3 Куп

Основная сила GT4 Р — это 4,0-литровый 6-цилиндровый атмосферный оппозитный двигатель.

Этот агрегат позаимствован у модели 911 GT3 Куп и обладает следующими характеристиками:

мощность — 520 л.с.;

максимальный крутящий момент — 470 Нм;

максимальные обороты — 8750 об/мин;

мощность в кВт — 382 кВт.

В зависимости от требований Баланке оф Performance в конкретной гоночной серии, мощность двигателя может быть настроена индивидуально.

Трансмиссия для гонок

Автомобиль оснащен 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Управление осуществляется с помощью подрулевых лепестков. Также модель имеет 4-дисковое гоночное сцепление, рассчитанное на высокие нагрузки.

Эта система предназначена для быстрого переключения передач и обеспечения высокой надежности в условиях трека.

Шасси и аэродинамика серьезно переработаны

Новый GT4 Р будет иметь расширенную колею и лучшую устойчивость по сравнению с предыдущими версиями на базе Кайман.

Основные аэродинамические решения:

заднее антикрыло с 11 позициями регулировки;

легкие кузовные панели;

элементы из натурального композитного волокна;

кузов, адаптированный под правила GT4;

конфигурация, повышающая стабильность на высоких скоростях.

Хотя автомобиль сохранил узнаваемый силуэт модели 911, технически он полностью адаптирован под глобальные требования GT4.

Современный дисплей и анализ данных

В салоне установлен современный 10,3-дюймовый дисплей.

Он работает с интегрированным ГПС и системой сбора данных для детального анализа. Это позволяет командам:

отслеживать время круга;

анализировать действия пилота;

контролировать параметры автомобиля;

сохранять данные по треку

позволяет.

Вес и основные технические показатели

Показатель Данные Двигатель 4,0-литровый оппозитный Цилиндры 6 Мощность 520 л.с. Крутящий момент 470 Нм Макс. обороты 8750 об/мин Коробка передач 6-ступенчатая секвентальная Вес около 1515 кг Дебют Сезон 2027 года

Porsche заявляет, что новая модель будет иметь значительное преимущество перед предыдущими версиями GT4 в динамике, управляемости и стабильности.

Какова цена?

Новый GT4 Р не будет дешевым гоночным автомобилем.

В США его рекомендованная цена вместе с расходами на доставку составляет 375 тысяч долларов.

В Европе начальная цена стартует от 265 тысяч евро.

«Новая страница в автоспорте Porsche»

Компания оценила новую модель как важную веху в своей истории автоспорта.

«911 — это живая легенда. С новым GT4 Р мы открываем новую страницу в автоспорте Porsche, предлагая командам еще более мощный и конкурентоспособный инструмент», — подчеркнули в компании.

Ожидается, что новый GT4 Р начнет демонстрировать свой потенциал на международных треках с 2027 года.

Как вы думаете, сможет ли этот Porsche мощностью 520 л.с. стать лидером в своем классе? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами автомобилей.