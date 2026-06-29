Porsche создала новый гоночный автомобиль мощностью 520 л.с. стоимостью 375 тысяч долларов
Porsche готовится представить новое поколение модели GT4 Р для мира автоспорта. Ожидается, что этот автомобиль, который заменит предыдущие версии на базе 718 Кайман, дебютирует в сезоне 2027 года.
Новая модель оснащена мощным атмосферным двигателем, улучшенной аэродинамикой и современной системой телеметрии. Компания позиционирует его как более быстрый и конкурентоспособный инструмент для глобальных соревнований GT4.
4,0-литровый двигатель от 911 GT3 Куп
Основная сила GT4 Р — это 4,0-литровый 6-цилиндровый атмосферный оппозитный двигатель.
Этот агрегат позаимствован у модели 911 GT3 Куп и обладает следующими характеристиками:
мощность — 520 л.с.;
максимальный крутящий момент — 470 Нм;
максимальные обороты — 8750 об/мин;
мощность в кВт — 382 кВт.
В зависимости от требований Баланке оф Performance в конкретной гоночной серии, мощность двигателя может быть настроена индивидуально.
Трансмиссия для гонок
Автомобиль оснащен 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.
Управление осуществляется с помощью подрулевых лепестков. Также модель имеет 4-дисковое гоночное сцепление, рассчитанное на высокие нагрузки.
Эта система предназначена для быстрого переключения передач и обеспечения высокой надежности в условиях трека.
Шасси и аэродинамика серьезно переработаны
Новый GT4 Р будет иметь расширенную колею и лучшую устойчивость по сравнению с предыдущими версиями на базе Кайман.
Основные аэродинамические решения:
заднее антикрыло с 11 позициями регулировки;
легкие кузовные панели;
элементы из натурального композитного волокна;
кузов, адаптированный под правила GT4;
конфигурация, повышающая стабильность на высоких скоростях.
Хотя автомобиль сохранил узнаваемый силуэт модели 911, технически он полностью адаптирован под глобальные требования GT4.
Современный дисплей и анализ данных
В салоне установлен современный 10,3-дюймовый дисплей.
Он работает с интегрированным ГПС и системой сбора данных для детального анализа. Это позволяет командам:
отслеживать время круга;
анализировать действия пилота;
контролировать параметры автомобиля;
сохранять данные по треку
позволяет.
Вес и основные технические показатели
Показатель
Данные
Двигатель
4,0-литровый оппозитный
Цилиндры
6
Мощность
520 л.с.
Крутящий момент
470 Нм
Макс. обороты
8750 об/мин
Коробка передач
6-ступенчатая секвентальная
Вес
около 1515 кг
Дебют
Сезон 2027 года
Porsche заявляет, что новая модель будет иметь значительное преимущество перед предыдущими версиями GT4 в динамике, управляемости и стабильности.
Какова цена?
Новый GT4 Р не будет дешевым гоночным автомобилем.
В США его рекомендованная цена вместе с расходами на доставку составляет 375 тысяч долларов.
В Европе начальная цена стартует от 265 тысяч евро.
«Новая страница в автоспорте Porsche»
Компания оценила новую модель как важную веху в своей истории автоспорта.
«911 — это живая легенда. С новым GT4 Р мы открываем новую страницу в автоспорте Porsche, предлагая командам еще более мощный и конкурентоспособный инструмент», — подчеркнули в компании.
Ожидается, что новый GT4 Р начнет демонстрировать свой потенциал на международных треках с 2027 года.
Как вы думаете, сможет ли этот Porsche мощностью 520 л.с. стать лидером в своем классе? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами автомобилей.
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