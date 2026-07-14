Genesis представила роскошный четырехмоторный концепт Бокс Буггй для гольф-полей

Южнокорейский бренд Genesis полностью изменил представление об обычных гольф-карах. Компания представила свою новую модель Бокс Буггй — это внедорожный кроссовер с открытым кузовом, оснащенный четырьмя электродвигателями и обеспечивающий высочайший уровень комфорта. Проект был создан небольшой командой под руководством главы отдела дизайна бренда Люка Донкервольке и вызывает большой интерес в автомобильном мире. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Впервые Бокс Буггй появился в прошлом месяце на гонках «24 часа Ле-Мана» в качестве транспортного средства для команды гиперкара Genesis Magma. В минувшие выходные концепт дебютировал на гольф-турнире Genesis Скоттиш Опен в Шотландии. Автомобиль превзошел традиционные гольф-кары благодаря сиденьям с обивкой из шотландки и центральному сенсорному экрану.

Технологические инновации и уникальные возможности

Этот автомобиль впечатляет не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Бокс Буггй оснащен четырьмя электродвигателями, установленными на каждом колесе, каждый из которых развивает мощность около 40 л.с. Кроме того, в модели используются системы торможения и управления «по проводам» (бй-вире), а электронные амортизаторы гарантируют плавность хода на любом рельефе.

Самое интересное заключается в том, что благодаря специальным поворотным двигателям, разработанным Hyundai Мобис, колеса могут поворачиваться на 90 градусов. Это позволяет Бокс Буггй двигаться боком и легко парковаться параллельно в узких местах. Ожидается, что такая технология в будущем будет применяться и в городских электромобилях.

Источники дизайна и история названия

При создании этого проекта дизайнеры Genesis вдохновлялись моделью Брубакер Бокс 1970-х годов, построенной на базе легендарного Volkswagen Битле. Название «Бокс» — это не только дань классике, но и отсылка к фразе «бокс, бокс» в мире гонок (призыв пилота на пит-стоп). По данным издания Autocar, на данный момент модель носит исключительно концептуальный характер.

Массовое производство Genesis Бокс Буггй пока не планируется. Однако он демонстрирует готовность бренда заявить о себе не только в сегменте седанов и кроссоверов, но и в нише экстремальных внедорожников и гиперкаров. Недавно представленные концепты, такие как Magma GT, Кс Скорпио и Кс Гран Экуатор, определяют новое направление развития бренда.

На рынке Узбекистана бренд Genesis уже успел зарекомендовать себя своими роскошными моделями. Хотя специализированные транспортные средства, подобные Бокс Буггй, вряд ли поступят в широкую продажу, технологические решения, примененные в них, несомненно, станут частью будущих электромобилей.