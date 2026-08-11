ДжКБ Хйдромакс обновил рекорд скорости среди автомобилей с водородным двигателем

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ДжКБ Хйдромакс обновил рекорд скорости среди автомобилей с водородным двигателем

Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, Хйдромакс длиной 32 фута оснащён специальным аэродинамическим кузовом и приводится в движение двумя водородными двигателями внутреннего сгорания. Эти моторы объёмом 4,8 литра представляют собой усовершенствованные версии агрегатов, которые ДжКБ выпускает для спецтехники и экскаваторов. При содействии специалистов компании Риккардо двигатели оснастили специальными радиаторами, интеркулерами и турбокомпрессорами, адаптированными к требованиям гонок.

Согласно правилам Международной автомобильной федерации (ФИА), для официальной регистрации рекорда автомобиль должен был дважды преодолеть 10-мильную дистанцию в противоположных направлениях. Среднюю скорость в каждом заезде рассчитывали на участке длиной одну милю, и в результате был зафиксирован показатель 406,320 мили в час. В ходе подготовки инженеры заменили каждый двигатель на новый агрегат, чтобы раскрыть его полный потенциал. Каждый мотор приводит в движение свою ось через шестиступенчатую коробку передач, а топливо поступает из двух водородных баллонов под давлением 700 бар.

Новая эра водородных технологий

Глава ДжКБ лорд Бамфорд высоко оценил проект и отметил, что компания доказала возможность успешной эксплуатации двигателя внутреннего сгорания на водороде с нулевыми вредными выбросами и при низкой стоимости. По его словам, компания всегда стремится в будущее и уверена, что водород станет одним из ключевых решений для снижения зависимости от ископаемого топлива.

Этот результат считается одним из крупнейших достижений в истории транспортных средств с водородными двигателями. Для сравнения: предыдущий рекорд установил в 2009 году Университет штата Огайо на аппарате Букее Буллет 2 с водородными топливными элементами — его скорость составила 302,877 мили в час. Неформальный рекорд для автомобилей с водородными ДВС был установлен в 2004 году исследовательским прототипом BMW, который развил 185,5 мили в час.

Историческая преемственность и планы на будущее

Эта победа стала для ДжКБ вторым крупным рекордом скорости. Двадцать лет назад компания установила дизельный рекорд, разогнав автомобиль Диеселмакс с двумя дизельными двигателями до 350 миль в час. Бывший командир крыла Королевских ВВС Энди Грин, управлявший Хйдромакс, оформил третий рекорд в своей карьере. Напомним, в 1997 году Грин установил абсолютный рекорд скорости на суше, разогнав автомобиль Труст ССК до 763 миль в час.

ДжКБ организовала это рекордное испытание не только для демонстрации технологических возможностей, но и чтобы показать безэмиссионную альтернативу для промышленной техники. Учитывая, что большинство тяжёлых машин работает в удалённых районах, где отсутствует инфраструктура для зарядки электромобилей, водородные двигатели могут стать оптимальным решением. Кроме того, проект поможет укрепить позиции компании на рынке США.

JCBHydromaxВодородРекорд СкоростиАвтомобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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