Представлен новый четырехдверный седан на базе Ford Mustang

·23·Авто
Представлен новый четырехдверный седан на базе Ford Mustang

Американским дилерам на закрытой презентации показали новую версию легендарного спорткара Ford Mustang в кузове четырехдверного седана. Этот шаг свидетельствует о решительных планах компании выйти на поле конкуренции с престижными немецкими моделями, такими как BMW M3 и Audi RS5, сообщают Аутомотиве Невс и Валл Стрит Джурнал. Об этом пишет Autocar.ко.ук сообщает издание.

Первые сведения о превращении этого маслкара в суперседан появились в мае 2024 года. Теперь участникам дилерской конференции в США вживую продемонстрировали финальный дизайн будущей новинки. По мнению экспертов, этот шаг может стать неожиданным, но логичным поворотом для поклонников бренда.

Название Мач 4 и технические возможности

По данным Аутомотиве Невс, новый седан уже зарегистрирован в качестве товарного знака для серийного производства Мач 4 под этим названием. Оно не только отсылает к версии Мач 1, но и помогает отличить модель от электрического кроссовера Мач-Э. По габаритам и конструкции автомобиль напоминает Porsche Panamera.

Согласно информации, представленной дилерам, ожидается, что стартовая цена этой модели в США составит менее 40 000 долларов. Автомобиль также впечатляет динамикой разгона — до 60 миль/ч (примерно 96 км/ч) он сможет разгоняться менее чем за 4 секунды. По словам участников презентации, автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, основу которой может составить 5,0-литровый двигатель В8, используемый в купе Mustang.

Планы на будущее и экологические требования

Два года назад генеральный директор Ford Джим Фарли в интервью Autocar заявил, что компания останется верна духу Mustang и не будет выпускать автомобили без оригинального характера. При этом он не исключил создание моделей в других кузовах, включая четырехдверный, если автомобиль сохранит свой самобытный характер и мощность. Фарли также добавил, что Ford будет продолжать выпуск двигателей В8 до тех пор, пока это позволяют политики и обстоятельства.

Несмотря на смягчение экологических норм в США, гибридные технологии могут сыграть решающую роль в сохранении 5,0-литрового двигателя В8 семейства «Коёте» на рынках с жесткими требованиями к выбросам, таких как Европа и Азия. По прогнозам Валл Стрит Джурнал, модель Мач 4 может выйти на рынок к концу десятилетия.

Пока нет точной информации о том, будет ли этот седан экспортироваться на глобальные рынки, как купе. Руководитель европейского подразделения Ford по легковым автомобилям Кристиан Вайнгертнер сообщил, что при достаточном спросе будет рассмотрена возможность вывода глобальных моделей на другие рынки.

FordMustangГибридыСеданыАвтомобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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