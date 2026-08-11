Стоимость зарядки электромобилей сравнялась с расходами на бензиновые автомобили

Согласно последним аналитическим данным, опубликованным компанией Ригхтчарге, рост использования зарядных станций в общественных местах резко увеличил затраты на содержание корпоративных парков электромобилей. В результате расходы на эксплуатацию электромобилей приблизились к уровню традиционных бензиновых автомобилей со средним расходом топлива. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает сообщает.

В рамках исследования были проанализированы десятки тысяч сессий зарядки автопарков, обработанных в первой половине года через автоматизированную платформу управления расходами. Всего было изучено потребление 1,5 млн кВт·ч электроэнергии, что позволило выяснить, как водители компаний возмещают расходы работодателям и почему не используют в полной мере более дешёвые тарифы.

Причины роста расходов на зарядку

Согласно отчёту, средняя стоимость зарядки электромобиля в первой половине текущего года составила 46,9 пенса за киловатт-час. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 40,5 пенса, то есть рост составил 15%. В среднем электромобиль проезжает 3,5 мили на одном киловатт-часе, поэтому стоимость одной мили составляет 13 пенсов.

Эти финансовые показатели соответствуют расходам на бензиновый автомобиль с экономичностью 49,5 мили на галлон, рассчитанным исходя из средней цены бензина по данным Министерства транспорта Великобритании. Если бы водители заряжали автомобили по ночному домашнему тарифу, стоимость составляла бы всего 2 пенса за милю, что обеспечило бы значительную экономию.

Разница между домашними и общественными зарядными станциями

По данным Ригхтчарге, в реальных условиях автопарки тратят в среднем 23,8 пенса за киловатт-час при домашней зарядке, что втрое дороже самых дешёвых тарифов. Однако главная проблема связана с ростом доли общественных сетей. Доля общественных зарядных станций в общем объёме потреблённой электроэнергии выросла с прежних 28% до 41%.

Общественные станции в среднем в 3,5 раза дороже домашних: стоимость зарядки составляет 80,9 пенса за киловатт-час. Примечательно, что на общественные сети приходится лишь 41% электроэнергии, потребляемой автопарками, но целых 70% их общих расходов на зарядку. При зарядке аккумуляторов таких моделей, как Hyundai Kona Электрик или Volkswagen ИД 3 Pro, эта разница в стоимости становится для водителей заметным финансовым бременем.

По словам руководителя отдела стратегического партнёрства Ригхтчарге Фредди Винтерботема, полученные результаты ясно показывают необходимость внимательно изучить, где и когда водители заряжают автомобили, а также обучить их пользоваться наиболее доступными сетями.