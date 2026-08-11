Представлена новая облегчённая аккумуляторная батарея для гиперкара McLaren П1

Компания В Энгиниринг, специализирующаяся на автомобилях McLaren и расположенная в графстве Беркшир, Великобритания, объявила о разработке новой аккумуляторной батареи специально для легендарного гиперкара McLaren П1. По данным иксбт.ком, это решение не только на 23 килограмма легче оригинальной заводской батареи, но и способно значительно увеличить запас хода гиперкара. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Напомним, модель McLaren П1 была представлена в 2013 году как один из трёх революционных гибридных гиперкаров и в то время упоминалась наряду с такими легендарными автомобилями, как Ferrari ЛаФеррари и Porsche 918 Спйдер. Более десяти лет спустя аккумуляторы первых экземпляров начали естественным образом стареть, что негативно влияет на динамические характеристики этих автомобилей.

Технологии будущего и новые возможности

Хотя сами автопроизводители также предлагают модернизированные батареи — например, комплект McLaren Ген ИИ на 46 кг легче батареи первого поколения, — независимые компании сегодня тоже представляют собственные решения для обслуживания таких уникальных автомобилей. Новая батарея Проджект Континуум, созданная специалистами В Энгиниринг, обладает почти втрое большей ёмкостью по сравнению с оригинальной.

Уточняется, что ёмкость новой батареи составляет 12,4 кВт·ч. Для сравнения, оригинальная батарея имела ёмкость всего 4,7 кВт·ч. Это увеличит запас хода McLaren П1 в полностью электрическом режиме. Изначальная заводская версия могла проехать на электротяге всего 6 миль, тогда как новая батарея расширит эти возможности, хотя точный запас хода пока официально не подтверждён.

Стабильность на треке и стандарты Формула Э

Инженеры В Энгиниринг сосредоточились не столько на запасе хода, сколько на стабильных характеристиках автомобиля на треке. Благодаря увеличенной батарее McLaren П1 сможет чаще и дольше использовать электромотор. Это обеспечит гиперкару исключительно стабильное поведение на гоночных трассах.

Сообщается, что эта батарея создана с применением инженерных решений, полностью соответствующих требованиям и квалификационным стандартам Формула Э — одной из самых престижных электрических гоночных серий в мире. Важно, что обновление не окажет негативного влияния на общие эксплуатационные характеристики гиперкара, а напротив, позволит раскрыть его потенциал.

Стоимость нового аккумуляторного комплекта пока не раскрыта, однако с учётом исключительной редкости гиперкара McLaren П1 и его текущей оценки в миллионы фунтов стерлингов ожидается, что цена также будет весьма высокой. Компания В Энгиниринг сообщила, что установка первых батарей начнётся следующей весной. Этот проект является частью масштабных усилий специалистов по сохранению дорогих гиперкаров McLaren П1 для будущих поколений и продлению срока их службы.