Маска высокой функциональности: феномен внешнего успеха и внутренней пустоты

·15·Для жизни
Маска высокой функциональности: феномен внешнего успеха и внутренней пустоты

Мы сочли необходимым поразмышлять об одной из самых болезненных и распространенных проблем современной психологии. Это состояние на научном языке называется «высокофункциональным выгоранием» (хигх-функтионинг бурнут) или иногда «маскированной депрессией» .

Человек, который со стороны кажется ведущим идеальную жизнь, успешно сдающим проекты и являющимся опорой для семьи и друзей, на самом деле может медленно разрушаться изнутри. Он мог просто потерять разницу между «жить» и «функционировать».

Почему это состояние опасно и как оно развивается?

В основе этих аспектов лежат несколько механизмов психологической защиты:

  • Гипер-независимость (Хйпер-индепенденке): Такие люди растут с грузом ожиданий вроде «ты должен быть сильным», «мы на тебя полагаемся». Для них просьба о помощи — признак слабости. В результате они буквально отравляются своими проблемами изнутри.

  • Режим «Робота» или Автопилота: Когда потребности и чувства долгое время подавляются, психика в целях самозащиты полностью «отключает» эмоции. Усталость и боль перестают ощущаться, но вместе с ними исчезают и чувства радости и счастья.

  • Ловушка социального одобрения: Окружающие постоянно говорят: «Молодец, ты очень сильный, ты всё успеваешь!» Эта похвала заставляет человека не снимать маску «сильного человека», несмотря на внутреннюю боль.

Возвращение к себе: большая сила маленького вопроса

В такой ситуации решение — не работать еще больше или проявлять силу воли. Решение — остановиться и позволить себе сдаться.

Самый трудный, но исцеляющий шаг: Признать, что ты — слабый, уставший человек, который не может справиться со всем сразу.

Этот вопрос — «Доволен ли я вообще той жизнью, которой сейчас живу?» — это мощный рычаг, который останавливает сухие алгоритмы мозга и пробуждает сердце. Именно с этого начинается жизненная инвентаризация.

Как вы думаете, что является главным препятствием для таких «сильных» людей, чтобы остановиться и взглянуть на себя: страх разочаровать окружающих (потерять их доверие) или ужас перед лицом той самой внутренней пустоты в момент остановки?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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